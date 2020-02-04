Экономика

15:42 04.02.2020

"Vodafone Украина" разместила 5-летние еврооблигации на $500 млн под 6,2%

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"Vodafone Украина" разместила 5-летние еврооблигации на $500 млн под 6,2%

Инвестиционная группа Dragon Capital выступила совместным лид-менеджером для ПрАО "ВФ-Украина" (осуществляет деятельность под брендом "Vodafone Украина") при размещении 5-летних еврооблигаций на сумму $ 500 млн, говорится в сообщении Dragon Capital.

"Высокий спрос со стороны инвесторов позволил собрать заявки на общую сумму более $ 3 млрд и обеспечил возможность для "Vodafone Украина" привлечь финансирование с купоном 6.2%", - отмечается в сообщении.

Выпуск в формате 144A / Reg S маркетировали среди международных инвесторов в Европе и США.

Эмитентом облигаций выступил VFU Funding PLC, евробонды размещены сроком на пять лет с двухлетним опционом. Площадка листинга - Euronext Dublin (GEM).

Как отмечается в сообщении Dragon Capital, средства от размещения еврооблигаций будут направлены на рефинансирование краткосрочного кредита на сумму $ 464 млн, а также на общие корпоративные цели.

Как сообщалось, NEQSOL Holding через OOO Telco Solutions and Investments, подконтрольную Bakcell, в минувшем году подписало соглашение с ПАО "МТС" о покупке ее телекоммуникационного бизнеса в Украине. Сделка по покупке "Vodafone Украина" была закрыта в конце декабря 2019 года с привлечением финансирования J.P. Morgan и RBI, цена составила $734 млн, включая отложенный платеж на сумму порядка $84 млн.

В апреле 2019 года ПрАО "ВФ-Украина" выпустило еврооблигации на сумму EUR90 млн с купонным доходом 9,2% годовых. Доходы от их размещения оператор планировал использовать в основном для приобретения лицензий LTE и частично для строительства сети.

Группа компаний NEQSOL Holding, согласно релизу, имеет более чем 25-летний опыт работы в различных отраслях и странах. Ее деятельность охватывает нефтегазовую, телекоммуникационную, высокотехнологичную и строительную отрасли в Великобритании, США, Турции, Азербайджане, Казахстане, ОАЭ, Бангладеш. Группа вошла в телекоммуникационную отрасль в начале 2000-х. Компании, входящие в группу, предоставляют услуги мобильной связи, международного транзита и продажи оптового интернета, услуги по выделенным линиям, услуги дата-центра и др.

Бизнесмен Гасанов является учредителем и 100%-ным владельцем группы компаний NEQSOL Holding, в том числе компаний Nobel Oil Services (UK) Limited, Nobel Oil E&P (UK) Limited (торговое наименование Nobel Upstream), Bakcell ООО и Norm ОАО.

"Vodafone Украина" – второй по величине оператор мобильной связи в Украине - по итогам 2018 года сократил чистую прибыль на 18,1% по сравнению с 2017 годом - до 1,8 млрд грн при росте дохода на 8% - до 12,9 млрд грн. В компании объясняют этот показатель увеличением затрат вследствие активного развертывания сетей 4G и 3G.

Выручка "Vodafone Украина" по итогам июля-сентября 2019 года составила 4,3 млрд грн, что на 29,7% больше, чем за аналогичный период 2018 года, чистая прибыль – 887 млн грн, а показатель OIBDA увеличился на 28,9% и достиг 2,4 млрд грн.

Теги: #вф_украина #еврооблигации #vodafone
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