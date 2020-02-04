"Богдан Моторс" намерена сократить половину работников

Автокомпания "Богдан Моторс", объединяющая производственные активы корпорации "Богдан" (заводы в Луцке и Черкассах), намерена сократить 600 работников, сообщила пресс-служба компании.

Ранее в пресс-службе сообщали, что численность производственного персонала составляет около 1,2 тыс. человек, т.е. сокращение коснется половины работников.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь корпорации Сергей Красуля, в настоящее время работники поставлены в известность о предстоящем сокращении.

По его словам, с начала года практически отсутствуют заказы, в первую очередь, на заводе в Черкассах (завод выпускает автомобильную технику для нужд Минобороны – грузовые и санитарные авто, бронетехнику). Такую ситуацию в компании связывают, прежде всего, с действиями НАБУ и САП, которые проводят постоянные проверки и выемки документов в рамках открытых уголовных дел.

"Своими действиями НАБУ и САП фактически дестабилизируют хоздеятельность "Богдан Моторс", следствием чего стало, в том числе, и намерение сократить более 600 работников. Поскольку деловые партнеры выходят из переговоров, перестают заключать контракты", - отмечает Красуля.

При этом он подчеркнул, что, несмотря на сложную ситуацию в автомобилестроении и спад производства, "Богдан Моторс" в 2019 году своевременно или раньше срока выполняла все контракты, в том числе в рамках гособоронзаказа, и заплатила в бюджеты всех уровней более 385 млн грн налогов.

Красуля напомнил, что производства по делу длятся уже более полутора лет, но настоящие претензии ни к компании "Богдан Моторс", ни к его руководителям не предъявляются.

"НАБУ и САП активно освещают большинство процессуальных действий в отношении "Богдан Моторс", что, вероятно, нарушает тайну следствия и презумпцию невиновности, и вредит деловой репутации компании на отечественном рынке и международной арене", - считают в пресс-службе компании.

Корпорация "Богдан" создана в 2005 году с целью реализации инвестпроектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов.. Корпорация построила автомобильные заводы в Черкассах мощностью 120-150 тыс. легковых автомобилей и Луцке мощностью 6 тыс. автобусов и троллейбусов в год.