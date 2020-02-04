Экономика

12:14 04.02.2020

Госэнергоэффективности и Минэкоэнерго готовят законопроект по отмене налога на выбросы СО2 для биоэнергетических предприятий

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Госэнергоэффективности и Минэкоэнерго готовят законопроект по отмене налога на выбросы СО2 для биоэнергетических предприятий

Государственное агентство энергоэффективности и энергосбережения совместно с Министерством энергетики и защиты окружающей среды Украины разрабатывают законодательные изменения, которые позволят производителям энергии из биомассы не платить налог на СО2.

Об этом корреспонденту интернет-портала "Энергореформа" сообщил директор Департамента возобновляемых источников энергии Госэнергоэффективности Юрий Шафаренко в кулуарах общего собрания членов Биоэнергетической ассоциации Украины 3 февраля.

"Вместе с Минэкоэнерго мы работаем над реформированием экологического налога таким образом, чтобы объекты биоэнергетики имели преимущественное положение перед ископаемым топливом. По оценке экспертов, биомасса во всем мире считается СО2 нейтральным топливом, ведь растения при росте поглощали СО2", – сказал Шафаренко.

По его прогнозам, отмена налога на выбросы СО2 для биоэнергетики с финансовой точки зрения будет выгодной для бюджета при условии реинвестирования налоговых поступлений в энергоэффективные проекты. Это станет дополнительным стимулом развития биоэнергетической отрасли, которая отвечает, как намерениям украинского правительства увеличить долю ВИЭ до 70% к 2050 году согласно проекту концепции "зеленого энергетического перехода", так и европейскому Green deal.

"С принятием законопроекта мы снимем один из барьеров перед производителями тепла и электроэнергии из биомассы. Таким образом, сохраним тенденцию развития биоэнергетики. Это, в частности, позволит создать новые рабочие места, что поспособствует увеличению поступлений в бюджет, улучшить экологическую ситуацию и ускорить темпы рекультивации земель, непригодных к сельскому хозяйству, но на которых можно выращивать энергетические культуры. В макроэкономическом плане это будет иметь серьезные положительные последствия", - разъяснил Шафаренко необходимость модификации так называемого карбонового налога.

Шафаренко также напомнил, что сейчас налог составляет 10 грн за тонну для тех, кто выбрасывает более чем 500 тонн СО2. В дальнейшем планируется его увеличение до EUR1 за тонну. Он также уточнил, что сжигание биомассы во всем мире считается СО2-нейтральным и не облагается соответствующим налогом.

Согласно данным главы Биоэнергетической ассоциации Георгия Гелетухи, ориентировочно предприятии биоэнергетики в год платят около 37 млн грн налога на выбросы СО2.

"На уровне государства это больше имиджевые потери – брать налог с биоэнергетики", – прокомментировал он "Энергореформе".

Глава БАУ также отметил, что Ассоциация уже ранее передавала свое предложение об отмене карбонового налога для отрасли в министерства и ведомства.

"В этом плане нас поддержало, в частности, Госэнергоэффективности, бывшее Минэкологии, Государственная налоговая служба", – сказал Гелетуха.

Теги: #налоги #энергоэффективность #минэкоэнерго
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