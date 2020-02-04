Правительство и НКРЭКУ ищут варианты организации платы за распределение газа для потребителей с нулевыми объемами

Правительство и Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), обсуждают возможные варианты организации платы за обслуживание газотранспортной инфраструктуры для домохозяйств, объем потребления газа которых равен нулю, сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник вечером.

"Транспортная инфраструктурная является составляющей в тарифах. Ля того, чтобы вся большая транспортная и распределительная инфраструктура работала с тем, чтобы в любое время суток потребитель мог "открыть" газ и получить его, за это нужно платить. Это те расходы, которые являются условно постоянными , то есть их постоянно необходимо вкладывать, даже если ты не потребляешь… Это так называемая еще абонентская плата для того, чтобы все работало", – пояснил министр.

"Вместе с тем, действительно, в настоящее время правительство вместе с регулятором – а он у нас независимый – изучаем возможность, как правильно отобразить эти соответствующие расходы на работе всей инфраструктуры, на ее готовности предоставлять услуги", – сказал Оржель.

Как сообщалось, НКРЭКУ изменила методику расчета тарифа на услуги по распределению природного газа, предусмотрев переход от учета присоединенной мощности потребителя к учету заказанной им мощности. Согласно новой методике, при расчете стоимости услуг по распределению газа возможен как учет заказанного потребителем объема распределения на расчетный год, так и объема распределения в предыдущем году. Исходя из одного из указанных показателей, оплата стоимости доставки газа осуществляется равными ежемесячными частями. При этом для бытовых потребителей она осуществляется на основании данных потребления за год, предшествующий расчетному.