Экономика

11:12 04.02.2020

Рада уволила Алену Бабак с должности министра развития громад и территорий, - 266 голосов "за"

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Рада уволила Алену Бабак с должности министра развития громад и территорий, - 266 голосов "за"

Верховная Рада уволила Алену Бабак с должности министра развития громад и территорий Украины.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за такое решение проголосовали 266 народных депутата на пленарном заседании парламента во вторник утром.

Бабак в своем обращении к парламенту рассказала об увольнениях в Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ), с целью сохранять сферы влияния различных "кланов" на строительную отрасль.

"Правоохранительные органы начали системную борьбу с теми, кто сегодня через различные кланы пытаются раскачать ситуацию, как в Офисе президента, так и правительстве, и спекулируют на этом. Они видят, как сейчас через подставные общественные организации пытаются увольнять людей в ГАСИ, через людей, которые в системе ГАСИ продолжают работать и писать кляузы, чтобы сохранить сферу своего влияния", – подчеркнула она.

Министр также упомянула об аннулировании разрешений на строительство ряда проектов в Киеве.

"Хочу также сказать, те, кто начал борьбу со мной лично в прессе из-за аннулирования разрешений на Ольшанской, на Гоголевской, эти люди скоро начнут строительство на "Дворце Украина", на Ивана Франко", – добавила Бабак.

Теги: #министр #бабак #кадры #рада #увольнение
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