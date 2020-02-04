Экономика

10:32 04.02.2020

Bolt запускает услуги Pets и Delivery во Львове, Харькове, Одессе

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Bolt запускает услуги Pets и Delivery во Львове, Харькове, Одессе

Сервис по заказу такси Bolt (ранее - Taxify) запускает сервис по перевозке животных и курьерскую доставку во Львове, Харькове и Одессе.

В компании подчеркивают, что для комфортной перевозки питомца и во избежание загрязнения салона автомобиля необходимо использовать специальные средства - подстилку для животного, клетку или переноску, влажные салфетки.

Кроме того, в указанных городах компания запустила услугу курьерской доставки Delivery для перевозки грузов и небольших пакетов.

"Чтобы защитить интересы клиентов, каждая посылка будет застрахована", - отмечают в компании-перевозчике.

Для заказа услуги достаточно выбрать категорию Delivery в приложении Bolt и оставить водителю контакты получателя.

При этом в Bolt подчеркивают, что перевозке не подлежат денежные средства, ценные бумаги, оружие, наркотические и взрывчатые вещества, а также другие предметы, перевозка которых запрещена законодательством.

Как сообщалось, сервис Pets от Bolt появился в Киеве в конце декабря, Delivery был запущен в тестовом режиме в Киеве в октябре 2019 года.

Bolt запускает в Украине услугу проката электросамокатов. До весны 2020 года сервис будет доступен в тестовом режиме в инновационном парке Unit.City.

Впервые Тaxify запустился в Киеве в 2016 году по договору франчайзинга. В июне 2018 года компания перезапустила проект в столице с собственной локальной командой, пообещав зайти и в другие крупные города страны.

В начале марта 2019 года Тaxify провел ребрендинг, изменив название на Bolt.

Bolt - ведущая европейская платформа для заказа поездок, основанная Маркусом Виллигом в 2013 году. Ее инвесторы - транснациональный автомобилестроительный концерн Daimler, китайский конгломерат Didi Chuxing, европейский фонд Korelya Capital и соучредитель британской службы денежных переводов TransferWise Таавет Хинрикус.

Теги: #такси #bolt
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