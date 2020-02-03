Экономика

20:01 03.02.2020

Зеленский приглашает турецкий бизнес участвовать в концессионных конкурсах по украинским аэропортам, морским портам и дорогам

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Зеленский приглашает турецкий бизнес участвовать в концессионных конкурсах по украинским аэропортам, морским портам и дорогам

Президент Украины Владимир Зеленский приглашает компании из Турции участвовать в планируемых концессионных конкурсах по украинским аэропортам, морским портам и проектам концессионных дорог.

"Одним из наших приоритетов является масштабная модернизация нашей инфраструктуры: дорог, аэропортов, морских портов, запуск речного транспорта. Уже запущены первые концессионные конкурсы морских портов "Ольвия" и "Херсон". Сейчас мы готовим новые конкурсы по украинским аэропортам и морским портам, а также проекты концессионных дорог. Приглашаем турецкий бизнес к активному участию в них и ожидаем на приход ваших инвестиций в этот сектор", - сказал он в понедельник на украинско-турецком бизнес-форуме в Киеве.

Теги: #концессия #турция #украина
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