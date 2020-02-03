Экономика

18:39 03.02.2020

Спрос на евробонды Vodafone Ukraine на $500 млн под 6,2% годовых составил около $3 млрд

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Спрос на евробонды Vodafone Ukraine на $500 млн под 6,2% годовых составил около $3 млрд

Второй по величине украинский мобильный оператор Vodafone Ukraine размещает евробонды на $500 млн под 6,2% годовых, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в банковских кругах.

По его словам, спрос на заимствования оператора составил около $3 млрд.

"Привлеченные средства будут направлены на погашение бридж-кредита в размере $464 млн и общекорпоративные цели", - сообщил источник агентства.

Как сообщалось, "Vodafone-Украина" планирует привлечь до $0,5 млрд внешнего финансирования на развитие. Оператор планировал разместить евробонды сроком на 5 лет с двухлетним опционом. Road show проходило в Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне.

NEQSOL Holding через OOO Telco Solutions and Investments, подконтрольную Bakcell, в минувшем году подписало соглашение с ПАО "МТС" о покупке ее телекоммуникационного бизнеса в Украине. Сделка по покупке "Vodafone Украина" была закрыта в конце декабря 2019 года с привлечением финансирования J.P. Morgan и RBI, цена составила $734 млн, включая отложенный платеж на сумму порядка $84 млн.

В апреле 2019 года ПрАО "ВФ-Украина" выпустило еврооблигации на сумму EUR90 млн с купонным доходом 9,2% годовых. Доходы от их размещения оператор планировал использовать в основном для приобретения лицензий LTE и частично для строительства сети.

Группа компаний NEQSOL Holding, согласно релизу, имеет более чем 25-летний опыт работы в различных отраслях и странах. Ее деятельность охватывает нефтегазовую, телекоммуникационную, высокотехнологичную и строительную отрасли в Великобритании, США, Турции, Азербайджане, Казахстане, ОАЭ, Бангладеш. Группа вошла в телекоммуникационную отрасль в начале 2000-х. Компании, входящие в группу, предоставляют услуги мобильной связи, международного транзита и продажи оптового интернета, услуги по выделенным линиям, услуги дата-центра и др.

Бизнесмен Гасанов является учредителем и 100%-ным владельцем группы компаний NEQSOL Holding, в том числе компаний Nobel Oil Services (UK) Limited, Nobel Oil E&P (UK) Limited (торговое наименование Nobel Upstream), Bakcell ООО и Norm ОАО.

"Vodafone Украина" – второй по величине оператор мобильной связи в Украине - по итогам 2018 года сократил чистую прибыль на 18,1% по сравнению с 2017 годом - до 1,8 млрд грн при росте дохода на 8% - до 12,9 млрд грн. В компании объясняют этот показатель увеличением затрат вследствие активного развертывания сетей 4G и 3G.

Выручка "Vodafone Украина" по итогам июля-сентября 2019 года составила 4,3 млрд грн, что на 29,7% больше, чем за аналогичный период 2018 года, чистая прибыль – 887 млн грн, а показатель OIBDA увеличился на 28,9% и достиг 2,4 млрд грн.

Теги: #евробонды #vodafone
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