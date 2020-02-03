Экономика

17:56 03.02.2020

Украина и Турция договорились обновить предложения относительно ЗСТ - торгпред

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Украина и Турция договорились обновить предложения относительно ЗСТ - торгпред

Украина и Турция договорились обновить предложения относительно зоны свободной торговли (ЗСТ), сообщил замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства – торговый представитель Украины Тарас Качка.

"Сегодня будет подписан меморандум о модальности дальнейших переговоров… Сегодня мы фактически договорились обновить предложения обеих сторон, в том числе в согласованной части", – написал Качка в Facebook в понедельник.

Он добавил, что это позволит пересмотреть результаты переговоров прошлых лет.

"Главное – придать этим переговорам осмысленность и взаимовыгодность", – прокомментировал торгпред.

Переговоры о создании ЗСТ между Украиной и Турцией начались в 2011 году.

Теги: #турция #украина #зст
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