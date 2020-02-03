Экономика

17:20 03.02.2020

Зеленский: Украина и Турция обсудили возможности транспортировки каспийского газа

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Зеленский: Украина и Турция обсудили возможности транспортировки каспийского газа

Для Украины является важным вопрос диверсификации источников энергоснабжения, в частности поставок через Турцию каспийского природного газа по газопроводу, а также поставки сжиженного газа, заявляет глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Важными для нас являются вопросы диверсификации источников энергоснабжения. Мы обсудили возможность транспортировки каспийского газа по газопроводу через соответствующие коннекторы в Украину", - сказал Зеленский в ходе совместного заявления с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Киеве в понедельник.

Теги: #газ #зеленский #турция
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