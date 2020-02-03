Экономика

15:30 03.02.2020

"Укрнафта" имеет потенциал для наращивания добычи даже на существующей ресурсной базе

2 мин читать
"Укрнафта" имеет потенциал для наращивания добычи даже на существующей ресурсной базе

ПАО "Укрнафта" имеет потенциал наращивать добычу углеводородов даже на имеющейся у компании ресурсной базе, считает исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Укрнафта" имеет значительный потенциал увеличения добычи даже на существующей ресурсной базе. И "истощение" месторождений не является преградой, которую невозможно преодолеть. Вопрос скорее в технологиях, инвестициях, партнерах", - написал он на своей странице в "Фейсбук".

По его словам, к такому мнению пришли члены наблюдательного совета "Укрнафты" на прошедшей недавно стратегической сессии по перспективам работы компании.

"Понятно, что реализовать существующий потенциал невозможно без специалистов и без эффективного управления. Ну и ресурсную базу можно и нужно наращивать - в национальных интересах Украины", - добавил Витренко.

Он выразил надежду, что в ближайшее время будет разрешен вопрос с налоговым долгом компании, что позволит "Укрнафте" осуществлять финансирование работ по увеличению добычи в необходимых объемах.

Как сообщалось, "Укрнафта" в 2019 году увеличила добычу нефти и конденсата на 4,7% (на 0,068 млн тонн) по сравнению с 2018 годом – до 1,516 млн тонн, природного газа – на 7,5% (на 0,081 млрд куб. м), до 1,163 млрд куб. м, производство сжиженного газа – на 1,8% (на 2 тыс. тонн), до 112 тыс. тонн.

"Укрнафта" в 2018 году добыла 1,448 млн тонн нефти с газоконденсатом, в 2017 – 1,379 млн тонн, в 2016 – 1,518 млн тонн, в 2015 – 1,67 млн тонн, в 2014 – 1,888 млн тонн, в 2013 – 2,029 млн тонн, в 2012 – 2,011 млн тонн, в 2011 – 2,272 млн тонн, в 2010 – 2,486 млн тонн, в 2009 – 2,826 млн тонн, в 2008 – 3,057 млн тонн, в 2007 – 3,016 млн тонн, 2006 – 3,019 млн тонн, 2005 – 3,121 млн тонн, 2004 – 3,026 млн тонн, 2003 – 2,895 млн тонн.

"Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, – порядка 42% акций.

Теги: #укрнафта #витренко #добыча #углеводороды
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:24 03.02.2020
"Укрнафта" объявила конкурс на нового CEO компании - Витренко

"Укрнафта" объявила конкурс на нового CEO компании - Витренко

11:18 03.02.2020
Суд утвердил мировое соглашение о признании "Укртрансгазом" за "Укрнафтой" газа в ПХГ почти на 15 млрд грн

Суд утвердил мировое соглашение о признании "Укртрансгазом" за "Укрнафтой" газа в ПХГ почти на 15 млрд грн

10:56 30.01.2020
"Укрнафта" в 2019г увеличила добычу нефти и конденсата на 4,7%, газа – на 7,5%

"Укрнафта" в 2019г увеличила добычу нефти и конденсата на 4,7%, газа – на 7,5%

12:18 27.01.2020
Зеленский прекратил полномочия Витренко как члена набсовета "Укроборонпрома"

Зеленский прекратил полномочия Витренко как члена набсовета "Укроборонпрома"

15:23 21.01.2020
"Укрнафта", "Укртатнафта" и "Укргазвыдобування" требуют введения пошлин в 8,46% на российское дизтопливо и автогаз

"Укрнафта", "Укртатнафта" и "Укргазвыдобування" требуют введения пошлин в 8,46% на российское дизтопливо и автогаз

15:36 15.01.2020
Витренко выступает за более активную трансформацию "Нафтогаза"

Витренко выступает за более активную трансформацию "Нафтогаза"

12:59 14.01.2020
Премии работникам "Нафтогаза" за получение по арбитражу $2,9 млрд еще не назначены, но предусмотрены трудовыми контрактами – Витренко

Премии работникам "Нафтогаза" за получение по арбитражу $2,9 млрд еще не назначены, но предусмотрены трудовыми контрактами – Витренко

14:25 09.01.2020
"Нафтогаз" не может озвучить размер маржи по контракту с "Газпромом", но ее можно будет увидеть в финотчете по итогам 2020г - Витренко

"Нафтогаз" не может озвучить размер маржи по контракту с "Газпромом", но ее можно будет увидеть в финотчете по итогам 2020г - Витренко

13:35 09.01.2020
Мировое соглашение между Украиной и "Газпромом" по штрафу АМКУ не предусматривает возврат российской компании активов - Витренко

Мировое соглашение между Украиной и "Газпромом" по штрафу АМКУ не предусматривает возврат российской компании активов - Витренко

11:28 09.01.2020
Снижение транзита через ГТС Украины в начале января связано с ожиданиями отсутствия контракта - Витренко

Снижение транзита через ГТС Украины в начале января связано с ожиданиями отсутствия контракта - Витренко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Профицит сводного платежного баланса Украины в 2019г вырос в 2,1 раза

Суд утвердил мировое соглашение о признании "Укртрансгазом" за "Укрнафтой" газа в ПХГ почти на 15 млрд грн

"Газпром" в январе использовал оплаченные мощности ГТС Украины на 46%

Общий фонд госбюджета в январе-2020 недовыполнен по доходам на 24%

НБУ на этой неделе продал $143,5 млн

ПОСЛЕДНЕЕ

Ощадбанк готов выдавать 200-250 кредитов по программе "Доступные кредиты 5-7-9%"

Новострои бизнес-класса в 2019г заняли доминирующее положение на первичном рынке Киева – эксперт

Уже подано 17 тыс. заявок на получение кредитов по программе "Доступные кредиты 5-7-9%"

Профицит сводного платежного баланса Украины в 2019г вырос в 2,1 раза

"Укрзализныця" ввела "пилот" по курьерской доставке ручной клади в/из поезда в 4 городах

ПриватБанк получил почти 10 тыс. заявок от предпринимателей на участие в программе "Доступные кредиты 5-7-9%"

"Газпром" в январе использовал оплаченные мощности ГТС Украины на 46%

Перерасчет размера субсидий из-за отделения услуги по распределению газа в феврале пройдет автоматически

Общий фонд госбюджета в январе-2020 недовыполнен по доходам на 24%

Право на субсидию имеют украинцы, тратящие на коммунальные услуги больше 15-20% дохода

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА