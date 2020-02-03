"Укрнафта" имеет потенциал для наращивания добычи даже на существующей ресурсной базе

ПАО "Укрнафта" имеет потенциал наращивать добычу углеводородов даже на имеющейся у компании ресурсной базе, считает исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Укрнафта" имеет значительный потенциал увеличения добычи даже на существующей ресурсной базе. И "истощение" месторождений не является преградой, которую невозможно преодолеть. Вопрос скорее в технологиях, инвестициях, партнерах", - написал он на своей странице в "Фейсбук".

По его словам, к такому мнению пришли члены наблюдательного совета "Укрнафты" на прошедшей недавно стратегической сессии по перспективам работы компании.

"Понятно, что реализовать существующий потенциал невозможно без специалистов и без эффективного управления. Ну и ресурсную базу можно и нужно наращивать - в национальных интересах Украины", - добавил Витренко.

Он выразил надежду, что в ближайшее время будет разрешен вопрос с налоговым долгом компании, что позволит "Укрнафте" осуществлять финансирование работ по увеличению добычи в необходимых объемах.

Как сообщалось, "Укрнафта" в 2019 году увеличила добычу нефти и конденсата на 4,7% (на 0,068 млн тонн) по сравнению с 2018 годом – до 1,516 млн тонн, природного газа – на 7,5% (на 0,081 млрд куб. м), до 1,163 млрд куб. м, производство сжиженного газа – на 1,8% (на 2 тыс. тонн), до 112 тыс. тонн.

"Укрнафта" в 2018 году добыла 1,448 млн тонн нефти с газоконденсатом, в 2017 – 1,379 млн тонн, в 2016 – 1,518 млн тонн, в 2015 – 1,67 млн тонн, в 2014 – 1,888 млн тонн, в 2013 – 2,029 млн тонн, в 2012 – 2,011 млн тонн, в 2011 – 2,272 млн тонн, в 2010 – 2,486 млн тонн, в 2009 – 2,826 млн тонн, в 2008 – 3,057 млн тонн, в 2007 – 3,016 млн тонн, 2006 – 3,019 млн тонн, 2005 – 3,121 млн тонн, 2004 – 3,026 млн тонн, 2003 – 2,895 млн тонн.

"Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, – порядка 42% акций.