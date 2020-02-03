Экономика

15:17 03.02.2020

Ощадбанк готов выдавать 200-250 кредитов по программе "Доступные кредиты 5-7-9%"

1 мин читать
Ощадбанк готов выдавать 200-250 кредитов по программе "Доступные кредиты 5-7-9%"

Ощадбанк готов выдавать еженедельно 200-250 кредитов по программе "Доступные кредиты 5-7-9%", сообщил заместитель главы правления банка Андрей Стецевич.

"Возможности Ощадбанка сегодня – это 200-250 кредитов в неделю... То есть примерно до 1000-1200 кредитов за месяц", - сказал Стецевич журналистам на презентации программы в понедельник.

В то же время, добавил он, этот показатель будет расти, если спрос окажется высоким.

"Мы рассчитываем, что общий объем, которые задекларирован этот программой, позволяет кредитовать портфель до 20 млрд грн. Это большой объем. Поэтому на начальном этапе мы рассчитываем на то, что этот спрос мы будем удовлетворять поэтапно", - прокомментировал Стецевич.

"Мы уже сегодня начинаем работать с открытого рынка клиентами, не по этой программе, по 17% годовых, то есть за год ставка постепенно опустилась вниз в они двигается дальше вниз. Мы рассчитываем на то, что к концу года ставка по коммерческим кредитам будет в районе 12-14%, и это наш реалистичный прогноз, а если оптимистичный – некоторые клиенты будут получать финансирование под 10-11% годовых, ставки идут вниз", - добавил зампред Ощадбанка.

В свою очередь ПриватБанк сообщил о получении около 10 тыс. предварительных заявок. В среднем банк обрабатывает около 2,5 тыс. заявок в день.

Теги: #предприниматель #кредит #ощадбанк
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:44 03.02.2020
Уже подано 17 тыс. заявок на получение кредитов по программе "Доступные кредиты 5-7-9%"

Уже подано 17 тыс. заявок на получение кредитов по программе "Доступные кредиты 5-7-9%"

13:33 03.02.2020
Десятки тысяч предпринимателей могут рассчитывать на кредиты по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" в 2020г

Десятки тысяч предпринимателей могут рассчитывать на кредиты по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" в 2020г

12:44 03.02.2020
ПриватБанк получил почти 10 тыс. заявок от предпринимателей на участие в программе "Доступные кредиты 5-7-9%"

ПриватБанк получил почти 10 тыс. заявок от предпринимателей на участие в программе "Доступные кредиты 5-7-9%"

18:27 31.01.2020
Ощадбанк и ПриватБанк стали участниками государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%"

Ощадбанк и ПриватБанк стали участниками государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%"

16:53 27.01.2020
ПриватБанк открыл прием заявок на льготные кредиты для малого бизнеса в рамках госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%"

ПриватБанк открыл прием заявок на льготные кредиты для малого бизнеса в рамках госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%"

11:26 24.01.2020
В Харькове неизвестные подорвали и ограбили банкомат Ощадбанка

В Харькове неизвестные подорвали и ограбили банкомат Ощадбанка

15:06 16.01.2020
Ощадбанк снизил ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса

Ощадбанк снизил ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса

17:21 15.01.2020
Ощадбанк пролонгирует "Нафтогазу" почти 2 млрд грн кредита на 4,5 года

Ощадбанк пролонгирует "Нафтогазу" почти 2 млрд грн кредита на 4,5 года

11:23 15.01.2020
Отделение, с которого началось реформирование сети Ощадбанка, отметило день рождения

Отделение, с которого началось реформирование сети Ощадбанка, отметило день рождения

13:06 10.01.2020
Ощадбанк продает элеватор в Днепропетровской области за 107 млн грн через OpenMarket

Ощадбанк продает элеватор в Днепропетровской области за 107 млн грн через OpenMarket

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Профицит сводного платежного баланса Украины в 2019г вырос в 2,1 раза

Суд утвердил мировое соглашение о признании "Укртрансгазом" за "Укрнафтой" газа в ПХГ почти на 15 млрд грн

"Газпром" в январе использовал оплаченные мощности ГТС Украины на 46%

Общий фонд госбюджета в январе-2020 недовыполнен по доходам на 24%

НБУ на этой неделе продал $143,5 млн

ПОСЛЕДНЕЕ

"Укрнафта" имеет потенциал для наращивания добычи даже на существующей ресурсной базе

Новострои бизнес-класса в 2019г заняли доминирующее положение на первичном рынке Киева – эксперт

Профицит сводного платежного баланса Украины в 2019г вырос в 2,1 раза

"Укрзализныця" ввела "пилот" по курьерской доставке ручной клади в/из поезда в 4 городах

"Укрнафта" объявила конкурс на нового CEO компании - Витренко

Суд утвердил мировое соглашение о признании "Укртрансгазом" за "Укрнафтой" газа в ПХГ почти на 15 млрд грн

"Газпром" в январе использовал оплаченные мощности ГТС Украины на 46%

Перерасчет размера субсидий из-за отделения услуги по распределению газа в феврале пройдет автоматически

Общий фонд госбюджета в январе-2020 недовыполнен по доходам на 24%

Право на субсидию имеют украинцы, тратящие на коммунальные услуги больше 15-20% дохода

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА