Ощадбанк готов выдавать 200-250 кредитов по программе "Доступные кредиты 5-7-9%"

Ощадбанк готов выдавать еженедельно 200-250 кредитов по программе "Доступные кредиты 5-7-9%", сообщил заместитель главы правления банка Андрей Стецевич.

"Возможности Ощадбанка сегодня – это 200-250 кредитов в неделю... То есть примерно до 1000-1200 кредитов за месяц", - сказал Стецевич журналистам на презентации программы в понедельник.

В то же время, добавил он, этот показатель будет расти, если спрос окажется высоким.

"Мы рассчитываем, что общий объем, которые задекларирован этот программой, позволяет кредитовать портфель до 20 млрд грн. Это большой объем. Поэтому на начальном этапе мы рассчитываем на то, что этот спрос мы будем удовлетворять поэтапно", - прокомментировал Стецевич.

"Мы уже сегодня начинаем работать с открытого рынка клиентами, не по этой программе, по 17% годовых, то есть за год ставка постепенно опустилась вниз в они двигается дальше вниз. Мы рассчитываем на то, что к концу года ставка по коммерческим кредитам будет в районе 12-14%, и это наш реалистичный прогноз, а если оптимистичный – некоторые клиенты будут получать финансирование под 10-11% годовых, ставки идут вниз", - добавил зампред Ощадбанка.

В свою очередь ПриватБанк сообщил о получении около 10 тыс. предварительных заявок. В среднем банк обрабатывает около 2,5 тыс. заявок в день.