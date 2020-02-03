Экономика

14:50 03.02.2020

Новострои бизнес-класса в 2019г заняли доминирующее положение на первичном рынке Киева – эксперт

2 мин читать
Новострои бизнес-класса в 2019г заняли доминирующее положение на первичном рынке Киева – эксперт

Объем предложения на первичном рынке жилья Киева по итогам 2019 года сократился на 10% по сравнению с 2018 годом (но все еще на 40% больше, чем в 2014 году) - до 225 жилых комплексов в продаже, растет доля бизнес- и комфорт-класса, тогда как в классе "эконом" появляются единичные новые проекты.

"В последние годы наблюдается тенденция к сокращению числа выводимых на рынок объектов. Так, в 2019 году стартовали продажи в 42 новых ЖК с общим количеством заявленных квартир в 24,5 тыс. При этом наибольшое количество из них (50%) позиционируются в бизнес-классе (21), на втором месте комфорт-класс (17), а в эконом-классе появилось всего три новых ЖК. Кроме того, в 2019 году сократилось число заявленных к строительству квартир", - сказала аналитик девелоперской компании полного цикла City One Development Елена Ширина в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По ее словам, в структуре предложения доля комфорт-класса в 2019 году выросла до 38% с 34% в 2018 году, заняв первое место, а доля эконом-класса упала до 20% с 29%, бизнес-класса - выросла до 34% с 28%.

Для сравнения в 2014 году объекты по классам распределялись следующим образом: эконом – 46%, комфорт – 5%, бизнес – 36%, премиум и элит – 12%, свидетельствуют данные City One Development.

По данным City One Development, средняя стартовая цена на рынке в 2019 году существенно выросла и составила $1245/кв.м, в то время как в 2018 году она была на уровне $931/кв.м.

При этом каждый четвертый новый комплекс (всего 10) стартовал в Печерском районе, где самая высокая цена на старте составила $1823/кв.м. В целом, средняя цена по рынку за 2019 год выросла на 22% в долларовом эквиваленте – до $1468/кв.м.

City One Development - девелоперская компания полного цикла, которая реализовывает полный комплекс услуг в области создания и развития объектов недвижимости. Свою деятельность на рынке страны команда компании начала в 2006 году, а в 2010 году была официально зарегистрирована под именем City One Development. Сегодня в компании работает свыше 150 сотрудников, портфель проектов насчитывает свыше 700 тыс. кв. м уже реализованного строительного объема, а также 569,3 кв. м нового строительства. В портфель проектов компании входят: ЖК "Новопечерские Липки" (Киев), ЖК " Бульвар Фонтанов" (Киев), ЖК "Святобор" (Киев), проект Lipki Island и др.

Теги: #недвижимость #мнение #жилье #эксперты #city_one_development #недвижимое_имущество
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

02:39 30.01.2020
Сенцов о назначении нового главы Госкино: "Неужели это лучший специалист?"

Сенцов о назначении нового главы Госкино: "Неужели это лучший специалист?"

19:25 28.01.2020
Новый законопроект о противодействии незаконному обороту наркотиков установит репрессивную политику в отношении обезболивания – мнения

Новый законопроект о противодействии незаконному обороту наркотиков установит репрессивную политику в отношении обезболивания – мнения

16:43 23.01.2020
Подающие на расторжении брака пары скрывают факт беременности супруги или наличие ребенка до года – юрист

Подающие на расторжении брака пары скрывают факт беременности супруги или наличие ребенка до года – юрист

14:08 23.01.2020
Назначение экс-адвоката Януковича первым замдиректора ГБР может нивелировать суды по "делам Майдана" – депутат Сюмар

Назначение экс-адвоката Януковича первым замдиректора ГБР может нивелировать суды по "делам Майдана" – депутат Сюмар

09:45 23.01.2020
Коляда ожидает принятия нового закона о статусе ветеранов в первом квартале 2020 года

Коляда ожидает принятия нового закона о статусе ветеранов в первом квартале 2020 года

09:44 23.01.2020
Внешнюю инвестрекламу Украины в условиях агрессии России стоит строить на дешевизне и перспективности вложений - Сенцов

Внешнюю инвестрекламу Украины в условиях агрессии России стоит строить на дешевизне и перспективности вложений - Сенцов

15:30 21.01.2020
Непрофессионализм экономического блока правительства является главной угрозой нацбезопасности – Медведчук

Непрофессионализм экономического блока правительства является главной угрозой нацбезопасности – Медведчук

14:28 21.01.2020
Оржель настаивает на целесообразности объединения энергетического и экологического министерств

Оржель настаивает на целесообразности объединения энергетического и экологического министерств

12:32 21.01.2020
Цены на жилье в Украине в 2019г выросли на первичном рынке на 6,6%, на вторичном на 11,1%

Цены на жилье в Украине в 2019г выросли на первичном рынке на 6,6%, на вторичном на 11,1%

11:09 21.01.2020
Нынешняя власть продолжает вгонять Украину в долговую яму - Тимошенко

Нынешняя власть продолжает вгонять Украину в долговую яму - Тимошенко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Профицит сводного платежного баланса Украины в 2019г вырос в 2,1 раза

Суд утвердил мировое соглашение о признании "Укртрансгазом" за "Укрнафтой" газа в ПХГ почти на 15 млрд грн

"Газпром" в январе использовал оплаченные мощности ГТС Украины на 46%

Общий фонд госбюджета в январе-2020 недовыполнен по доходам на 24%

НБУ на этой неделе продал $143,5 млн

ПОСЛЕДНЕЕ

Уже подано 17 тыс. заявок на получение кредитов по программе "Доступные кредиты 5-7-9%"

Профицит сводного платежного баланса Украины в 2019г вырос в 2,1 раза

"Укрзализныця" ввела "пилот" по курьерской доставке ручной клади в/из поезда в 4 городах

"Укрнафта" объявила конкурс на нового CEO компании - Витренко

ПриватБанк получил почти 10 тыс. заявок от предпринимателей на участие в программе "Доступные кредиты 5-7-9%"

Суд утвердил мировое соглашение о признании "Укртрансгазом" за "Укрнафтой" газа в ПХГ почти на 15 млрд грн

"Газпром" в январе использовал оплаченные мощности ГТС Украины на 46%

Перерасчет размера субсидий из-за отделения услуги по распределению газа в феврале пройдет автоматически

Общий фонд госбюджета в январе-2020 недовыполнен по доходам на 24%

Право на субсидию имеют украинцы, тратящие на коммунальные услуги больше 15-20% дохода

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА