Экономика

13:24 03.02.2020

"Укрнафта" объявила конкурс на нового CEO компании - Витренко

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"Укрнафта" объявила конкурс на нового CEO компании - Витренко

ПАО "Укрнафта" объявила конкурс на нового руководителя компании, сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"В настоящее время идет конкурс на нового руководителя", - написал глава наблюдательного совета "Укрнафты" на своей странице в Facebook.

Как сообщалось, акционеры "Укрнафты" с 30 апреля 2019 года прекратили полномочия главы правления Марка Роллинса и избрали временно исполняющим эти обязанности Олега Геза, который с октября 2017 года занимал должность исполнительного вице-президента компании по вопросам сбыта.

"Укрнафта" в 2019 году увеличила добычу нефти и конденсата на 4,7% (на 0,068 млн тонн) по сравнению с 2018 годом – до 1,516 млн тонн, природного газа – на 7,5% (на 0,081 млрд куб. м), до 1,163 млрд куб. м, производство сжиженного газа – на 1,8% (на 2 тыс. тонн), до 112 тыс. тонн.

"Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, – порядка 42% акций.

Теги: #укрнафта #конкурс #витренко
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