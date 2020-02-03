Экономика

11:18 03.02.2020

Суд утвердил мировое соглашение о признании "Укртрансгазом" за "Укрнафтой" газа в ПХГ почти на 15 млрд грн

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Суд утвердил мировое соглашение о признании "Укртрансгазом" за "Укрнафтой" газа в ПХГ почти на 15 млрд грн

Хозяйственный суд Киева утвердил мировое соглашение о признании "Укртрансгазом" за "Укрнафтой" газа в подземных хранилищах (ПХГ) почти на 15 млрд грн, сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"На прошлой неделе подписано и утверждено судом мировое соглашение между "Укртрансгазм" и "Укрнафтой" о признании за "Укрнафтой" указанных выше объемов газа (2 млрд куб. м - ИФ) в хранилищах "Укртрансгаза", - написал он в "Фейсбук" в понедельник.

По его словам, "Нафтогаз" должен получить из госбюджета почти 15 млрд грн компенсации за возложенные на него специальные обязательства, которые будут направлены "Укрнафте" за 2 млрд куб. м в ПХГ. Кроме того, НАК осуществит предоплату "Укрнафте" еще 14,6 млрд грн грн за газ, который компания будет добывать и передавать в последующие периоды.

В свою очередь, "Укрнафта" направит все указанные средства в госбюджет в качестве погашения налогового долга, а также оплатит налоги, возникающие в связи с осуществлением этих операций.

Теги: #укрнафта #витренко #укртрансгаз #пхг #суд
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