Украина в 2019г сократила выпуск труб на 9,1%, по другим данным – на 10,5-16,9%

Основные трубные предприятия Украины в 2019 году снизили производство труб из черных металлов, по оперативным данным, на 9,1% по сравнению с предыдущим годом - до 1,002 млн тонн, при этом в декабре выпущено около 64 тыс. тонн этой продукции.

Согласно официальной информации объединения "Укртрубопром", предприятия объединения в прошлом году сократили в том числе производство труб на 10,2% - до 715,1 тыс. тонн, при этом в декабре выпущено 41,1 тыс. тонн.

По данным "Укртрубопрома", выпуск труб на "Интерпайп-НТЗ" в 2019 году составил 218,6 тыс. тонн (в декабре – 13,7 тыс. тонн), снизившись на 21,8% по сравнению с 2018 годом, на "Интерпайп НМТЗ" - 103,3 тыс. тонн (в декабре - 4,3 тыс. тонн, снижение за год на 4,8%). "Интерпайп Нико Тьюб" - 351,7 тыс. тонн (20,9 тыс. тонн, падение на 4,5%).

Днепропетровский трубный завод (ДТЗ) в прошлом году произвел 17,6 тыс. тонн труб (в декабре - 0,2 тыс. тонн, снижение за год на 4,1%), "Сентравис" - 21,1 тыс. тонн нержавеющих труб (1,8 тыс. тонн, рост на 5,5%).

Завод "Трубосталь" - 2,8 тыс. тонн труб (0,2 тыс. тонн, рост на 7,7%).

Не входящие в объединение "Укртрубопром" Мариупольский меткомбинат (ММК) им.Ильича в 2019 году нарастил выпуск труб на 0,1% по сравнению с 2018 годом – до 140,1 тыс. тонн (в декабре – 9,9 тыс. тонн), тогда как "Коминмет" снизил на 11,5% - до 147,2 тыс. тонн (10,4 тыс. тонн).

Вместе с тем, по данным группы "Интерпайп", выпуск труб на трех трубных предприятиях компании - "Интерпайп-НТЗ","Интерпайп НМТЗ" и "Интерпайп Нико Тьюб" - в 2019 году суммарно сократился на 13,3%, до 587 тыс. тонн (в декабре произведено 32,1 тыс. тонн).

При этом агентству "Интерфакс-Украина" в группе уточнили, что "Интерпайп Нико Тьюб" в 2019 году произвел 294,3 тыс. тонн (в 2018- м – 299,8 тыс. тонн, падение на 1,8%), "Интерпайп-НТЗ" - 186,1 тыс. тонн (в 2018-м – 266 тыс. тонн, снижение на 30%), "Интерпайп НМТЗ" - 106,6 тыс. тонн (в 2018-м - 111,4 тыс. тонн, снижение на 4,3%).

Различие в статистических данных может быть связано с тем, что производимые на разных предприятиях группы некоторые трубы могут использоваться как трубная заготовка для других заводов холдинга, таким образом, реальные (физические) объемы выпускаемой продукции в целом по холдингу могут быть ниже.

С учетом данной погрешности, реальный общий выпуск труб на основных предприятиях Украины в 2019 году составил 915,8 тыс. тонн, что ниже по сравнению с данными "Укртрубопрома" за 2018г. на 16,9%, и на 10,5% с учетом откорректированных данных "Интерпайпа".

Как сообщалось, по основные трубные заводы страны в 2018 году, в частности, увеличили производство труб из черных металлов на 5,2% по сравнению с 2017 годом - до 1 млн 102,6 тыс. тонн, в том числе предприятия объединения за 2018 год нарастили производство труб на 12,9% - до 796,3 тыс. тонн.

По данным "Укртрубопрома", выпуск труб на "Интерпайп-НТЗ" за 2018 год возрос на 9,3% - до 279,6 тыс. тонн, на "Интерпайп НМТЗ" - на 12,2%, до 108,5 тыс. тонн. "Интерпайп Нико Тьюб" нарастил производство на 20,9% - до 368,1 тыс. тонн. ДТЗ снизил выпуск труб на 6,1% - до 16,9 тыс. тонн. "Сентравис" нарастил на 6,4% - до 20 тыс. тонн нержавеющих труб. Завод "Трубосталь" снизил выпуск труб на 10,3% - до 2,6 тыс. тонн.

Не входящие в объединение "Укртрубопром" ММК им. Ильича снизил выпуск труб на 6,9% - до 140,1 тыс. тонн, "Коминмет" - на 13,8%, до 166,2 тыс. тонн.