Экономика

19:07 31.01.2020

ОЭСР повысила Украину в оценке страновых рисков до 6-й группы

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ОЭСР повысила Украину в оценке страновых рисков до 6-й группы

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР, OECD) в пятницу улучшила оценку страновых рисков Украины, переведя ее из 7-й в 6-ю группу в рамках классификации участников соглашения об официально поддерживаемых экспортных кредитах.

"Это конечно очень мало, но все риски, связанные с Украиной и украинскими компаниями, становятся меньше. Это означает меньше стоимость страхования, меньшие ставки кредитов, большие сроки и лимиты кредитных линий!", – прокомментировал это решение заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства - торговый представитель Украины Тарас Качка.

Помимо Украины в 6-ю группу из 7-й переведено Косово, из 5-й в 4-ю – Сербия.

Одновременно OECD ухудшила оценку страновых рисков ряда стран, в частности, перевела Алжир и Оман из 4-й группы в 5-ю, Тунис – из 5-й в 6-ю, а Иран и Туркменистан – из 6-й в 7-ю.

Помимо Украины в 6-й группе также находятся такие страны, как Беларусь, Грузия, Армения, Уганда, Шри-Ланка, Нигерия, Монголия.

Теги: #риски #oecd
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