Экономика

18:27 31.01.2020

Ощадбанк и ПриватБанк стали участниками государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%"

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Ощадбанк и ПриватБанк стали участниками государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%"

Государственные Ощадбанк и ПриватБанк в пятницу подписали соглашения с Фондом развития предпринимательства об участии в реализации государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%", сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службах этих банков.

По словам представителя пресс-службы ПриватБанка, банк начал предварительный прием заявок от потенциальных участников этой программы 27 января и за пять дней получил более четырех тысяч заявок.

Как указано в пресс-релизе Ощадбанка, задача программы - усилить конкурентоспособность отечественного микро- и малого бизнеса, создать новые рабочие места, вернуть трудовых мигрантов. По предварительным оценкам, программа будет способствовать созданию около 90 тыс. новых рабочих мест.

Кроме того, по предварительным оценкам Министерства финансов, около 50 тыс. заемщиков смогут принять участие в этой программе в 2020 году, что будет способствовать росту уровня занятости в Украине, развитию инновационных и эффективных предприятий.

Как сообщалось, в рамках программы "Доступные кредиты" предприниматели смогут получить кредиты на развитие бизнеса сроком до пяти лет в размере до 1,5 млн грн (по всей группе связанных лиц за весь период действия программы). При этом государство компенсирует предпринимателю часть процентов по кредиту - ставки составляют от 5% до 9% годовых в зависимости от количества создаваемых рабочих мест с возможностью ежеквартального снижения процентной ставки.

Программа рассчитана на развитие бизнеса субъектов малого и среднего предпринимательства, численность работников которых не превышает 50 человек (с учетом группы связанных лиц), а годовой доход не превышает 50 млн грн.

Кредиты по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" могут выдаваться на приобретение и/или модернизацию основных средств, объектов недвижимости и транспортных средств, которые будут использоваться в коммерческих и производственных целях, а также на осуществление строительства, реконструкции, ремонта в помещениях, в которых ведется основная хозяйственная деятельность (кроме офисных помещений).

Запуск кредитной программы анонсирован на начало февраля, а площадкой для нее является Немецко-украинский фонд (НУФ), уставный капитал которого составляет EUR10,23 млн.

Верховная Рада приняла в целом закон с поправками в госбюджет-2020 о Фонде развития предпринимательства (законопроект №2589), который предусматривает увеличение спецфонда госбюджета в этом году на 2 млрд грн за счет досрочного погашения Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) векселей. Эти средства будут направлены на финансирование бюджетной программы - Фонда развития предпринимательства.

Как сообщалось, государственный Укргазбанк стал участником этой программы 30 января.

Согласно данным Нацбанка Украины, ПриватБанк на 1 октября 2019 года по размеру общих активов (525,746 млрд грн) занимал перовое место, Ощадбанк (274,609 млрд грн) - второе место среди 76 банков.

Теги: #кредиты #банки #приватбанк #ощадбанк
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