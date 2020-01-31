Экономика

18:27 31.01.2020

Amazon может стать четвертой в США компанией с капитализацией $1 трлн

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Amazon может стать четвертой в США компанией с капитализацией $1 трлн

Акции крупнейшего в мире интернет-ритейлера Amazon.com Inc. в ходе торгов в пятницу растут более чем на 9%, и в случае сохранения роста до конца сессии компания может стать четвертой компанией в США, капитализация которой превысит $1 трлн.

Рыночная стоимость Amazon увеличилась более чем на $100 млрд после того, как компания в четверг отчиталась о квартальных результатах, которые инвесторы сочли признаком ее сохраняющегося лидерства на рынке.

Как сообщалось, Amazon получила рекордную выручку в четвертом квартале 2019 года благодаря высоким продажам в праздничный период. Показатель подскочил на 21%, до $87,4 млрд, при консенсус-прогнозе рынка на уровне $86,03 млрд.

Повышение продаж одновременно с увеличением доходов от "облачного" бизнеса и рекламных операций нивелировало возросшие расходы, связанные с реализацией программы "доставки на следующий день" для клиентов премиального сервиса Amazon Prime, что позволило компании увеличить чистую прибыль.

В случае, если капитализация Amazon превысит $1 трлн, она встанет в один ряд с Apple Inc. ($1,42 трлн), Microsoft Corp. ($1,32 трлн) и Alphabet Inc. ($1 трлн).

Акции Amazon к 18:58 мск растут на 9,28%, до $2044,2.

Теги: #капитализация #amazon
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