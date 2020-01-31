Cуд запретил ФГИ приватизацию "Центрэнерго" до решения по сути спора с "Укрдонинвестом" Кропачева

ООО "Укрдонинвест" (Киев) Виталия Кропачева добилось повторного обеспечения иска к Фонду государственного имущества (ФГИ) по делу о приватизации ПАО "Центрэнерго".

Соответствующее решение Хозяйственного суда Киева от 23 января 2020 года опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений.

"Удовлетворить заявление "Укрдонинвест" об обеспечении иска. Принять меры по обеспечению иска ООО "Укрдонинвест" к ФГИ путем запрета ФГИ совершать любые действия по осуществлению приватизации ПАО "Центрэнерго" до вступления в законную силу судебного решения по результатам рассмотрения дела по существу о признании недействительным приказа ФГИ № 1572 от 13 декабря 2018 года", – отмечено в тексте решения суда.