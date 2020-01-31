НКРЭКУ заявляет о возможных манипуляциях на РСВ, рассматривает возможность осуществления проверок

Национальная комиссия осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКЭКУ) по результатам рассмотрения информации о торгах электрической энергией на рынке "на сутки вперед" (РСВ) констатирует наличие заявок, параметры которых могут свидетельствовать о манипуляциях на рынке, сообщается на странице комиссии в соцсети Facebook.

В регуляторном органе пояснили, что в ходе мониторинга размещенной на сайте ГП "Оператор рынка" оперативной информации было отмечено значительно снижение в январе участниками рынка цен в заявках на продажу. В связи с этим комиссия 29 января запросила у "Оператора рынка" информацию об игроках, чьи заявки содержали необоснованные цены и значительно меньшие объемы по сравнению с предыдущими расчетными периодами.

"ГП "Оператор рынка" предоставил НКРЭКУ перечень участников (среди которых большинство трейдеров и электропоставщиков), которые в своих заявках на продажу э/э на РСВ в течение 30-31 января 2020 года установили минимальные почасовые цены на продажу, что может свидетельствовать о манипуляции. При этом отсутствует подтверждение указанных заявок реальными объемами э/э", – отмечено в сообщении НКРЭКУ.

"Учитывая изложенное, НКРЭКУ предостерегает участников рынка электрической энергии от осуществления действий, запрещенных Правилами поведения, и сообщает, что НКРЭКУ рассматривает вопрос об осуществлении мероприятий по контролю в виде невыездных проверок хоздеятельности участников, которые в своих заявках на продажу э/э в январе 2020 года устанавливали цены на искусственном уровне", – подытожили в комиссии.