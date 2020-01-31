Строительство евроколеи от Львова до госграницы с ЕС может обеспечить перевозку более 600 тыс. пассажиров ежегодно – инвестиционный атлас

Строительство евроколеи (1435 мм) от станции "Скнилов" на окраине Львова до государственной границы с Польшей (ст. "Мостиска") позволит увеличить пассажиропоток в этом направлении до 634 тыс. пассажиров в год за счет курсирования трех поездов ежедневно.

Соответствующие прогнозы изложены в "Инвестиционном атласе", обнародованном на сайте Кабинета министров Украины.

Как отмечается, строительство евроколеи сократит время таможенного контроля до четырех часов, а также предоставит доступ ж/д предприятий ЕС к ж/д сети "Укразализныци".

Ориентировочная стоимость проекта – $20,8 млн, ожидаемое время реализации – 2021 год.

Кроме того, в "Инвестиционном атласе" также говорится о проекте модернизации и электрификации ж/д направления Ковель-Ягодин-госграница.

Ориентировочная стоимость проекта – $54,2 млн, ожидаемое время реализации - 2024 год.

В случае реализации указанного проекта, за счет двух ежедневных поездов, пассажирский трафик здесь рассчитывают увеличить до 315 тыс. чел. в год.

Ранее занимавший пост главы "Укрзализныци" Евгений Кравцов сообщал, что УЗ намерена построить евроколею от станции "Скнилов" до госграницы за 2020 год. По его словам, также в планах между "Скниловом", аэропортом и львовским ж/д вокзалом запустить экспресс.