Экономика

15:31 31.01.2020

"Нова Пошта" построит логистическое депо в Белой Церкви под Киевом

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"Нова Пошта" построит логистическое депо в Белой Церкви под Киевом

Группа компаний "Нова Пошта" построит логистическое автоматизированное депо площадью 4 тыс. кв. м в Белой Церкви (Киевская обл.), отмечается в сообщении холдинговой компании украинского предпринимателя Василия Хмельницкого UFuture.

"Во вторник, 4 февраля, состоится закладка памятной капсулы на месте строительства нового логистического автоматизированного депо компании "Нова Пошта" на 4 тыс. кв. м", - отмечается в сообщении.

Церемония пройдет в индустриальном парке "Белая Церковь".

Как сообщалось, "Нова Пошта" в 2020 году планирует инвестировать в развитее инфраструктуры $100 млн: запустить вторую очередь Киевского инновационного терминала; построить четыре крупных инновационных центра с автоматизированной сортировочной системой в Броварах, Днепре, Одессе и Харькове; первый грузовой терминал с роботизированной системой сортировки паллет и крупногабаритных грузов, модернизировать отделения и внедрить новое оборудование для повышения скорости обслуживания клиентов. Кроме того, большая часть инвестиций будет направлена на информационные технологии и развитие мобильных сервисов.

В 2019 году "Нова Пошта" совместно с транспортной авиакомпанией "Элерон" начала тестовую реализацию проекта авиадоставки отправлений.

Всего компания за прошедший год доставила 212 млн ед. отправлений, что на 22% больше, чем в 2018 году.

Основанная в 2001 году ГК "Нова Пошта" является лидером на рынке экспресс-доставки в Украине. Сеть компании состоит из более 6 тыс. отделений по всей стране.

UFuture - холдинговая компания украинского предпринимателя Василия Хмельницкого, которая объединяет его бизнес- и социальные проекты. Имеет диверсифицированный портфель активов в сфере недвижимости, инфраструктуры, промышленности, возобновляемой энергетики, фармацевтики и IT. Стоимость активов UFuture оценивается в $550 млн. Общая капитализация бизнесов, в которые она инвестировала, превышает $1млрд.

В состав группы входят девелоперская компания UDP, индустриальный парк "Белая Церковь", международный аэропорт "Киев" им.Сикорского, оператор наружной рекламы "РТМ-Украина", а также инновационные бизнесы: UDP Renewables (создает под ключ и развивает под своим управлением солнечные электростанции), фармацевтическая компания "Биофарма", инновационные парки UNIT.City и LvivTech.City.

Теги: #киевская_область #логистический_центр #нова_пошта
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