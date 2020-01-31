Инициатива Дубилета по использованию IBAN вместо зарплатных проектов не повлечет допрасходов для работодателей

Озвученная министром Кабинета министров Дмитрием Дубилетом инициатива по использованию IBAN сотрудников вместо так называемых "зарплатных проектов" банков и компаний-работодателей, которые определяют, в каких именно банках сотрудник компании будет получать зарплату, не повлечет дополнительных расходов для работодателей и неудобств для работников, считают опрошенные агентством "Интерфакс-Украина" юристы.

Так, юрист-аналитик международной юридической фирмы Kinstellar Алексей Бурчевский отмечает, что в настоящее время закон "Об оплате труда" предоставляет сотрудникам возможность выбирать способ выплаты заработной платы.

"На практике работодатели частo сами решают, как они будут выплачивать зарплату. Если целью инициаторов нововведений является ликвидация зарплатных проектов как таковых, тогда придется вносить изменения в инструкцию НБУ о порядке открытия и закрытия банковских счетов, которая ввела понятие зарплатного счета в 2014 году", - сказал он.

Вместе с тем, по словам юриста, основной мотивацией для компаний участвовать в зарплатных проектах является возможность избавить себя от необходимости содержать на предприятии кассу и, как следствие, - избегать штрафов за малейшие нарушения кассовой дисциплины.

"Банки, заинтересованные в привлечении новых клиентов и денежных потоков на свои счета, предоставляют льготные условия крупным работодателям, при которых сотрудники могут без дополнительных комиссий получать на свои счета и снимать с них заработанные деньги", - отметил юрист.

Он считает, что для больших компаний нововведение потребует пересмотра некоторых внутренних процессов в администрировании заработной платы.

Вместе с тем, по словам Бурчевского, зарплатные проекты возлагают на компании ответственность в случае, когда указанный банк становится неплатежеспособным.

"На практике, уже сейчас некоторые международные компании сознательно предлагают своим сотрудникам участие в зарплатных проектах как возможную, но не обязательную альтернативу использованию личных банковских счетов. Делается это именно с целью снять с себя ответственность за возможную неплатежеспособность банков", - сказал он, отметив, что комиссию за зачисление средств на банковский счет, оформленный как зарплатный, несет работодатель. Но в случае, если счет не является зарплатным, но сотрудник сам попросил работодателя перечислять зарплату именно на этот счет, все комиссии платит сотрудник.

При этом Бурчевский отметил, что, согласно действующему законодательству, сотрудник, желающий получать зарплату в кассе, имеет на это право.

"Вопрос, насколько он готов идти на конфликт с работодателем для реализации такого права. На практике считается, что работодатель выполнил свои обязательства, если предоставил сотруднику хотя бы один способ получать зарплату без комиссии: наличными в кассе или через зарплатный проект в банке", - сказал юрист.

В свою очередь, партнер юридического агентства "Абсолют" Ирина Земляная обратила внимание, что благодаря внедрению в украинской банковской системе международного стандарта IBAN осуществление внутренних и международных безналичных расчетов будет существенно упрощено, поскольку IBAN требует введения существенно меньшего количества реквизитов.

"Внедрение международного стандарта банковского счета, а также планируемая разработка программных модулей в рамках системы электронных платежей Украины, позволяющих в автоматическом режиме осуществлять платежи сотрудникам не в рамках одного банка, а по всей системе, не должно повлечь за собой существенные дополнительные комиссии и повышение тарифов на обслуживание так называемых зарплатных счетов, а их возможное повышение не должно отразиться на получателях", - сказала она.

Земляная отметила, что для повышения социальной значимости выплат заработной платы сотрудникам именно в безналичном порядке и снижения комиссионной нагрузки в нормативной базе актуальным будет разделить заработную плату и другие безналичные платежи, что позволит по отношению к ним не применять/устанавливать более низкую плату за обслуживание.

Юрист также считает, что предоставление сотруднику возможности выбирать обслуживающий банк позволит сохранить отношения "банк-частный клиент" при смене места работы.

При этом Земляная отметила, что выплата заработной платы в безналичном порядке несомненно имеет больше преимуществ перед выплатой наличными, поскольку последняя является невыгодной и для большинства работодателей, которые не используют наличные в хозяйственной деятельности, и для работников, которые при безналичном перечислении имеют возможность получить наличные для собственных нужд не в кассе предприятия, а в целой сети банкоматов и отделений.

Ранее, 13 января, пресс-служба Национального банка Украины (НБУ) сообщила об окончательном переходе всех расчетов клиентов банков на международный стандарт IBAN.

"С 13 января 2020 года клиенты банков могут проводить расчеты исключительно с использованием счетов в формате IBAN", - указано в сообщении.

Как сообщалось, новые счета по стандарту IBAN состоят из 29 буквенно-цифровых символов, изложенных в такой последовательности: код Украины (UA), контрольный разряд (две цифры), код банка (шесть цифр), номер счета.

Переход украинских банков на введение международного номера банковского счета IBAN начался 5 августа 2019 года и длился до 31 октября. До 12 января 2020 года банки продолжали принимать к исполнению документы на перевод средств, у которых заполнена пара реквизитов "Код банка" и "Счет" или счет по стандарту IBAN.