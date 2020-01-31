Кабмин закрыл парикмахерскую в здании Дома правительства, в освобожденном помещении будут работать "инвестняни" - Дубилет

Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет сообщил о закрытии парикмахерской, которая находилась в здании Дома правительства.

"Маленький шаг, чтобы в нашей жизни стало немного меньше Совка. У нас в Кабмине произошло неслыханное - мы закрыли парикмахерскую. Я когда ее обнаружил, сначала подумал, что это какой-то розыгрыш. Оказалось, не розыгрыш, настоящая парикмахерская. Стрижка волос модельная - 95 грн. Модельная стрижка челки - 35 грн. Даже можно зафиксировать волосы лаком (15 грн - если волосы до 20 см, но 25 грн для волос дольше 40 см), - написал Дубилет на своей странице в социальной сети Facebook.

Министр отметил, что в комнате, которая освобождается, будет обустроено 12 рабочих мест.

"Туда въедут работники UkraineInvest, те самые инвестиционные няни", - добавил он.

Кроме того, министр сообщил, что на данный момент совместно с Фондом государственного имущества проводится анализ эффективности использования государственных помещений.

"Я хочу вместе с ФГИ сначала проанализировать министерства, а затем - другие государственные органы. Ту площадь, которая в результате освободится, надо передать на приватизацию или хотя бы в аренду через Prozorro.Продажи", – подчеркнул Дубилет.