Экономика

09:55 31.01.2020

МВФ пока не может оценить влияние коронавируса на мировую экономику, готов оказать помощь КНР

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МВФ пока не может оценить влияние коронавируса на мировую экономику, готов оказать помощь КНР

Международный валютный фонд (МВФ) высоко оценил усилия китайских властей по борьбе с новым типом коронавируса и заявил о готовности оказать помощь Китаю и другим странам в преодолении последствий распространения заболевания.

"МВФ готов помочь странам справиться с экономическими последствиями нового коронавируса", - цитирует китайская газета "Жэньминь жибао" представителя фонда Джерри Райса.

Он отметил, что МВФ внимательно следит за ситуацией, о которой сообщили китайское правительство и ВОЗ, "но пока еще слишком рано оценивать экономические последствия вспышки болезни".

Эти последствия, по словам Райса, "в значительной степени зависят от темпов распространения и степени воздействия коронавируса" на людей.

В то же время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам экстренного совещания в четверг объявила вспышку "уханьского" коронавируса #nCoV2019 чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

"Я объявляю международную чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения из-за глобальной вспышки коронавируса", - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Он подчеркнул, что очень высоко оценивает меры, принимаемые Китаем для сдерживания распространения заболевания.

"Если бы не действия Китая, в мире было бы больше случаев заболевания и смертей о коронавируса", - отметил глава ВОЗ.

Теги: #коронавирус #мвф
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