Экономика

20:35 30.01.2020

США ввели санкции против Организации по атомной энергии Ирана

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США ввели санкции против Организации по атомной энергии Ирана

США ввели санкции в отношении Организации по атомной энергии Ирана и ее руководителя Али Акбара Салехи, сообщает в четверг Минфин США.

Эти санкции связаны с указом президента США Дональда Трампа, "который нацелен против распространителей оружия массового поражения и их сторонников", отметил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук, выступая на брифинге.

Организации по атомной энергии Ирана играла значительную роль в нарушении Ираном своих ядерных обязательств, отметил Хук.

"Она превышала лимит на запасы урана и уровень его обогащения, глава организации лично объявил об установке новых современных центрифуг, чтобы расширить возможности по обогащению урана", - добавил Хук.

"Президент Трамп привержен тому, чтобы не допустить получения Ираном ядерного оружия", - подчеркнул спецпредставитель.

Ранее агентство Bloomberg сообщало о предстоящих санкциях, а также о том, что администрация США продлит режим исключения из антииранских санкций по четырем случаям и позволит вести ограниченное сотрудничество по иранской мирной ядерной программе еще на протяжении 60 дней.

Теги: #сша #санкции #иран
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Интерфакс-Украина
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