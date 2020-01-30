Экономика

19:51 30.01.2020

Площади в терминале F аэропорта "Борисполь" сдали в 19 раз дороже стартовой цены

2 мин читать
Площади в терминале F аэропорта "Борисполь" сдали в 19 раз дороже стартовой цены

Бизнес предложил за помещение площадью 191 кв. м в таможенной зоне терминала F международного аэропорта "Борисполь" в 19 раз больше стартовой цены, сообщил на своей странице в Facebook министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

"Сегодня состоялся аукцион на право аренды государственного имущества в аэропорту "Борисполь"... Результат превзошел ожидания в 19 раз! Более 1000$ за кв. м., наверное исторический рекорд для коммерческой недвижимости в Украине", - отметил министр.

По его словам, за помещение площадью 191 кв. м, которое находится в таможенной зоне терминала F, на конкурсе боролись 12 участников торгов.

Стартовая арендная плата составляла 243,702 тыс. грн, при этом, по результатам конкурса она составила 4,678 млн грн в месяц.

Как сообщалось, ранее для аренды площадей в аэропорту "Борисполь" выставлялись два крупных лота, что фактически ограничивало количество участников конкурса.

В Мининфраструктуры определили, что в аренду будут передаваться объекты с определенной площадью и целевым назначением, количество лотов увеличилась до 32, а площадь самого маленького объекта сократилась до 2 кв. м.

Всего министерство намеревалось сдать в аренду 1767,3 кв м.

ФГИ в апреле 2019 года провел конкурс по сдаче в аренду 190 кв. м помещения на втором этаже пассажирского терминала "D" аэропорта "Борисполь". Согласно условиям аренды, на указанных площадях планировалось создание зоны отдыха пассажиров без права размещения торговых объектов и заведений.

Теги: #борисполь #аренда #терминал
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:53 30.01.2020
Прямые авиаперелеты в Китай приостановят с 4 февраля – замгендиректора аэропорта "Борисполь"

Прямые авиаперелеты в Китай приостановят с 4 февраля – замгендиректора аэропорта "Борисполь"

14:33 27.01.2020
В аэропорту "Борисполь" не зафиксированы пассажиры с признаками заражения "уханьским" коронавирусом – спикер Госпогранслужбы Украины

В аэропорту "Борисполь" не зафиксированы пассажиры с признаками заражения "уханьским" коронавирусом – спикер Госпогранслужбы Украины

08:31 26.01.2020
В забытом багаже в аэропорту "Борисполя" были обнаружены 113 телефонов Apple iPhone и 71 комплект наушников на сумму 1,8 млн грн

В забытом багаже в аэропорту "Борисполя" были обнаружены 113 телефонов Apple iPhone и 71 комплект наушников на сумму 1,8 млн грн

22:04 25.01.2020
В аэропорту "Борисполь" с 26 января начнут температурный скрининг пассажиров из Китая

В аэропорту "Борисполь" с 26 января начнут температурный скрининг пассажиров из Китая

09:11 23.01.2020
Аэропорт "Борисполь" не получал от Минздрава рекомендации об ограничениях на поездки и торговлю с Китаем из-за коронавируса

Аэропорт "Борисполь" не получал от Минздрава рекомендации об ограничениях на поездки и торговлю с Китаем из-за коронавируса

12:03 20.01.2020
Микитася незаконно сняли с самолета при попытке выехать из Украины – источник

Микитася незаконно сняли с самолета при попытке выехать из Украины – источник

12:50 19.01.2020
С погибшими в авиакатастрофе в Тегеране простятся сотрудники компании МАУ, родные и все желающие также смогут это сделать до 19:00 воскресенья

С погибшими в авиакатастрофе в Тегеране простятся сотрудники компании МАУ, родные и все желающие также смогут это сделать до 19:00 воскресенья

11:56 19.01.2020
В аэропорту "Борисполь" проходит церемония прощания с погибшими в авиакатастрофе в Иране, участвует Зеленский и другие высшие должностные лица

В аэропорту "Борисполь" проходит церемония прощания с погибшими в авиакатастрофе в Иране, участвует Зеленский и другие высшие должностные лица

16:07 17.01.2020
UTG в 2019г сдала в аренду 70 тыс. кв. м торговых площадей в Украине

UTG в 2019г сдала в аренду 70 тыс. кв. м торговых площадей в Украине

10:14 09.01.2020
В Борисполе неизвестные ранили стрелой из арбалета женщину, полиция разыскивает злоумышленников

В Борисполе неизвестные ранили стрелой из арбалета женщину, полиция разыскивает злоумышленников

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НБУ 29-30 января продавал валюту на фоне сезонного снижения гривни, отмечает перелом тенденции к девальвации

Рост экономики Украины в IV кв.-2019 замедлился до 2,2% и вновь превысит 3% в I кв.-2020

Основания пересматривать макропоказатели из-за "уханьского" коронавируса отсутствуют

НБУ сохранил прогноз роста ВВП в 2020г 3,5% и ухудшил его оценку в 2019г до 3,3%

НБУ улучшил прогноз международных резервов Украины к концу 2020г до $29,3 млрд

ПОСЛЕДНЕЕ

США ввели санкции против Организации по атомной энергии Ирана

Зеленский и президент SOCAR Абдуллаев обсудили возможности инвестирования в газотранспортную отрасль Украины

В январе и феврале люди должны получить платежки со сниженными тарифами

НБУ одержал очередную победу в судебном процессе по определению связанных с ПриватБанком лиц

Энергосообщество рекомендует НКРЭКУ воздержаться от введения платы за передачу для экспортеров э/э и обратиться в секретариат ЭС

ПриватБанк намерен увеличить объем финансирования МСБ в 2020г на 21,9%

НБУ 29-30 января продавал валюту на фоне сезонного снижения гривни, отмечает перелом тенденции к девальвации

Рост экономики Украины в IV кв.-2019 замедлился до 2,2% и вновь превысит 3% в I кв.-2020

Основания пересматривать макропоказатели из-за "уханьского" коронавируса отсутствуют

НБУ сохранил прогноз роста ВВП в 2020г 3,5% и ухудшил его оценку в 2019г до 3,3%

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА