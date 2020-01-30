Экономика

18:55 30.01.2020

НБУ одержал очередную победу в судебном процессе по определению связанных с ПриватБанком лиц

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Третий апелляционный административный суд 29 января отказал ЧАО "Гарант Метиз Инвест" в удовлетворении иска о признании противоправным и отмене решения Национального банка Украины (НБУ) об определении истца накануне национализации связанным с ПриватБанком лицом, сообщил НБУ на сайте.

Комиссия центробанка по вопросам определения связанных с банками лиц и проверки операций банков с такими лицами решением №105 13 декабря 2016 года определила "Гарант Метиз Инвест" связанным лицом. Не согласившись с указанным решением, "Гарант Метиз Инвест" обжаловала его в Днепропетровском окружном административном суде. 28 октября 2019 года суд полностью удовлетворил иск компании. Однако суд апелляционной инстанции это решение суда первой инстанции отменил, удовлетворил апелляционную жалобу НБУ, а в удовлетворении "Гарант Метиз Инвест" отказал полностью.

Согласно сообщению, НБУ надеется, что эта судебная практика будет применяться другими судами при рассмотрении соответствующих исков по обжалованию вопросов связанности с ПриватБанком.

К настоящему времени к НБУ подано более 40 исков об обжаловании связанности с ПриватБанком.

Как сообщалось, 10 декабря 2019 года НБУ одержал первую победу в судебных процессах по определению связанных лиц с ПриватБанком накануне национализации, речь идет о процессе против ООО "Самтек-Сервис".

Теги: #нбу #приватбанк #суд
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