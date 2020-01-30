Экономика

17:46 30.01.2020

ПриватБанк намерен увеличить объем финансирования МСБ в 2020г на 21,9%

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ПриватБанк намерен увеличить объем финансирования МСБ в 2020г на 21,9%

Государственный ПриватБанк (Киев) планирует в 2020 году увеличить объем финансирования малого и среднего бизнеса (МСБ) на 21,9% - до 10 млрд грн, сообщила пресс-служба банка в четверг.

По словам руководителя направления МСБ ПриватБанка Сергея Клюева, которого цитирует пресс-служба, через программу "КУБ" в 2019 году было профинансировано более 35 тыс. бизнес-проектов предпринимателей.

Как сообщалось, правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение Нацбанка и бывших акционеров ПриватБанка, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Согласно данным Нацбанка Украины, ПриватБанк на 1 октября 2019 года по размеру общих активов (525,746 млрд грн) занимал 1-е место среди 76 банков.

Теги: #финансирование #приватбанк
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