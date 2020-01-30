Экономика

11:29 30.01.2020

Глава Офиса президента и представители компании SOCAR посетили приватизируемый ОПЗ

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Глава Офиса президента и представители компании SOCAR посетили приватизируемый ОПЗ

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан, представители Государственной нефтяной компании Азербайджана (ГНКАР/SOCAR) и замглавы Фонда Государственного имущества (ФГИ) Сергей Игнатовский 29 января посетили ПАО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ), сообщил первый заместитель директора завода Николай Щуриков.

"Встреча с руководством химического предприятия состоялась в рамках выполнения поручений президента Украины Владимира Зеленского по привлечению инвестиций в страну", – написал Щуриков на своей странице в соцсети Facebook в четверг утром.

Теги: #богдан #фги #опу #socar #опз
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