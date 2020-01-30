"Укравтодор" планирует в 2020г расширить скоростные дороги в Полтавской, Днепропетровской и Волынской областях

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") в 2020 году планирует развивать сеть скоростных автодорог, на которых разрешенная максимальная скорость движения 110-130 км/ч.

Как поясняется в сообщении пресс-службы "Укравтодора", речь идет о дорогах, которые будут иметь не менее чем по две полосы движения в одну сторону с разделительной полосой, что исключает возможность лобовых столкновений со встречными автомобилями.

Основные строительные работы по расширению до четырех полос, в частности, будут проводится на трассах: М-03 (на участке от г. Лубны до г. Полтава, а также на участке от г. Полтава в г. Валки), М-07 (на отдельных участках трассы от г. Ковель до украинско-польской границы) и Н-31 (на всей протяженности от ответвления от скоростного шоссе М-03 возле г. Решетиловка в г. Днепр).

"Работа в этом направлении будет иметь непосредственное влияние на ускорение движения между городами. Например, путешествие автотранспортом от г. Киев в г. Днепр протяженностью 477 км ускорится более чем на два часа и продлится вместо 6 часов 40 минут - 4,5 часа", - говорится в сообщении "Укравтодора".

Кроме того, в планах агентства строительство разноуровневых пешеходных переходов, установка дорожных знаков со светоотражающим покрытием, подсветкой и сигнальными лампами, развитие комплексов автоматической фиксации нарушений и развитие информационной системы мониторинга безопасности дорожного движения.

"Укравтодор" также намерен провести ряд проектных работ для будущих скоростных дорог на следующих маршрутах: М-06 (на двух отдельных участках трассы между г. Ужгород и г. Мукачево, что позволит ликвидировать два "узких" места и совместить эти два города скоростной трассой общей протяженностью 31 км), Н-11 (участок от с. Широкое в с. Малософиевка, что позволяет завершить скоростной маршрут между г. Днепр и г. Кривой Рог общей длиной 130 км) и М-06 (между с. Грушвица Вторая и Крылов, а также Юго-Восточный объезд г. Дубно, что позволит обеспечить скоростной маршрут от г. Ровно до предела Львовской области).

"Скорость и комфорт поездок важны для развития внутреннего рынка и туризма. Это базовые условия развития. Именно поэтому, кроме запланированных дорожных и проектных работ, мы готовим технико-экономическое обоснование для расширения до четырех полос дороги Львов-Тернополь-Хмельницкий-Винница-Умань, а также дороги Одесса-Николаев-Херсон. Совместить украинские города качественными дорогами - одно из наших приоритетных задач", - цитирует пресс-служба главу "Укравтодора" Александра Кубракова.

Отмечается, что в настоящее время критериям скоростных дорог соответствуют дороги технической категории 1-а (автомагистраль) и 1-б (скоростное шоссе), а именно: М-06 на участке Киев-Житомир-Ровно, М-05 Киев-Одесса на всей протяженности, М-01 на отрезке Киев-Чернигов, М-29 Харьков-Новомосковск, Н-08 на отрезке Днепр-Запорожье, М-03 на участке Киев-Лубны и Н-01 на отрезке Киев-Обухов.