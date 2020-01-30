Экономика

09:24 30.01.2020

МХП в 2019г нарастил продажи курятины на 13%, производство – на 18%

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МХП в 2019г нарастил продажи курятины на 13%, производство – на 18%

Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП) в 2019 году продал внешним потребителям 669,96 тыс. тонн куриного мяса, что на 13% больше, чем в 2018 году.

Согласно сообщению агрохолдинга на сайте Лондонской фондовой биржи в четверг, в четвертом квартале 2019 года он продал 158,62 тыс. тонн курятины - на 10% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Объемы производства курятины в четвертом квартале 2019 года выросли на 18% - до 188, 78 тыс. тонн, а в целом за год - на 18%, до 728,92 тыс. тонн.

Теги: #мхп #курятина
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