Экономика

16:38 29.01.2020

В ближайшее время гривня окажется под давлением из-за падения спроса со стороны нерезидентов на ОВГЗ - банкиры

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В ближайшее время гривня окажется под давлением из-за падения спроса со стороны нерезидентов на ОВГЗ - банкиры

В ближайшее время курс гривни будет находиться под давлением из-за снижения спроса со стороны нерезидентов на гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), считают банкиры, опрошенные агентством "Интерфакс-Украина". 

"На курсовой динамике сказывается снижение влияния ключевого фактора ревальвации гривни в 2019 году – притока валюты от нерезидентов под покупку ОВГЗ", - сказал директор казначейства банка "Кредит Днепр" Олег Куринной.

По его оценке, в 2020 году, даже при благоприятных условиях, инвесторы будут меньше заводить новый капитал в украинские госбумаги и больше - перевкладывать полученные средства от их погашений.

Кроме того, добавил эксперт, окончание месяца и календарный период возмещений НДС позволяют экспортерам придерживать валюту на растущем тренде, что усиливает девальвационные настроения. При этом Нацбанк, будучи активным участником торгов и их ключевым трендсеттером, уже подавал рынку сигнал о том, что не намерен поддерживать укрепление курса гривни, так как такой сценарий является негативным для промпроизводства и реального сектора экономики в целом, приводя к потере части экспортной выручки, падению прибыльности украинского экспортного бизнеса и недополучению дохода в бюджет.

"Все перечисленные факторы, наряду с общим высоким спросом на валюту в условиях внешних катаклизмов и внутренней неопределенности, создают предпосылки для тренда умеренной девальвации гривни в пределах 25 грн/$1 в краткосрочной перспективе", - сказал эксперт.

Директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук также полагает, что в ближайшее время курс гривни продолжит снижаться. "В последние дни курс гривни к девальвации подталкивают крупные возмещения НДС и снижение спроса на ОВГЗ нерезидентами ввиду понижения ставок по ним. Если учитывать на этой неделе большой объем погашения и выплаты процентов по ОВГЗ, то, скорее всего, курс национальной валюты сохранит тенденцию к ослаблению", - сказал он.

При этом Якобчук добавил, что последние проведенные аукционы по размещению ОВГЗ, номинированных в гривне, свидетельствуют об отсутствии запаса для дальнейшего снижения доходностей и их установлении на уровне около 10% практически на всей кривой. "Существенное уменьшение доходностей по отношению к началу 2019 года и возможные курсовые колебания гривни по отношению к доллару в начале 2020 года будут сдерживать спрос на ОВГЗ со стороны нерезидентов. Следует ожидать, что объемы выпусков новых ОВГЗ будут достаточными для покрытия предстоящих погашений и выполнения планов по заимствованию новых средств. Объемы инвестиций нерезидентов в ОВГЗ, скорее всего, будут расти гораздо меньшими темпами, приток валюты от нерезидентов не будет оказывать значительного влияния на обменный курс", - добавил он.

Директор департамента казначейства и фондовых рынков Правэкс-Банка Артем Красовский полагает, что в ближайшие дни курс гривни вплотную приблизится к отметке 25 грн/$1.

"Пока создается впечатление, что в 2020 году такого ажиотажа вокруг украинских ОВГЗ, какой наблюдался в прошлом году, уже не будет, а предложение валюты со стороны зарубежных инвесторов будет умеренным. Судя по настроению и ожиданиям участников рынка, в ближайшие дни курс гривни может вплотную приблизиться к отметке 25 грн/$1", - сказал он.

Кроме того, банкиры полагают, что риски распространения коронавируса из Китая в другие страны может вызвать ухудшение настроений на мировых финансовых рынках и опосредованно отразиться на курсе гривни.

"Размещение на этой неделе первого выпуска 7-летних бондов - самых "длинных" бумаг в текущей линейке Минфина, на которое возлагалось много надежд, оказалось неожиданно слабым: из предложенного объема 6 млрд грн было успешно размещено только 3,6 млрд грн, а еще около 5 млрд грн поданных заявок было отклонено Минфином по причине завышенных ставок. Можно предположить, что на настроения инвесторов в какой-то степени действительно повлияла ситуация с пугающими перспективами распространения коронавируса и его влияния на мировую экономику, вынуждая вести более взвешенную рисковую политику в ожидании большей ясности о дальнейшем развитии событий", - сказал Красовский.

При этом он добавил, что к настоящему времени на финансовых рынках ощущаются опасения относительно замедления роста мировой экономики, связанные с возможностью дальнейшего распространения коронавируса в Китае и мире. "В первую очередь, негативное влияние может ощущаться в связи с ограничением пассажиропотока, туризма, передвижения транспорта и, соответственно, приведет к определенному замедлению экономической активности во всех смежных отраслях. Первый эффект уже можно наблюдать в снижении цен на нефть, металлы, в связи с ожиданиями потенциального падения спроса", - сказал он.

"В какой-то степени ситуация отразится и на состоянии экономик стран, связанных с Китаем торговыми отношениями, к которым относится и Украина, так как Китай - один из наших ключевых торговых партнеров. Но пока о степени потенциального влияния коронавируса на торговый баланс нашей страны судить рано - все будет зависеть от дальнейшего развития ситуации с локализацией заболевания и эффективностью мер борьбы", - добавил банкир.

По оценке Якобчука, валюты могут быть относительно устойчивыми к новостям о распространении коронавируса.

"Влияние других вирусов в прошлом может дать некоторое примерное представление о том, какими могут быть потенциальные последствия распространения заболевания для финансовых рынков. В то время как традиционные инструменты, такие как акции, могут столкнуться с временной распродажей, а облигации ощутят рост спроса; движения валют, вероятно, будут более сдержанными. Исходя из предыдущих исторических глобальных вспышек смертельных заболеваний, можно предположить: валюты могут быть относительно устойчивыми к новостям о распространении коронавируса", - сказал он.

Теги: #банкиры #овгз #гривня
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