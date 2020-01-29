Экономика

15:08 29.01.2020

Кабмин может ограничить почтовые и курьерские пересылки табачных изделий

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Кабмин может ограничить почтовые и курьерские пересылки табачных изделий

Правительство в рамках плана мероприятий по реализации Стратегии в сфере противодействия незаконному производству и обороту табачных изделий на период до 2021 года намерено прекратить нелегальный оборот табачных изделий с использованием почтовых и курьерских перевозок.

Согласно материалам, поступившим в распоряжение агентства "Интерфакс-Украина", с этой целью планируется усовершенствовать нормативно-правовые акты в сфере оборота табачных изделий (срок - второй квартал).

Кроме того, план мероприятий по реализации стратегии предусматривает внедрение автоматизированной системы контроля над оборотом табачных изделий на основе уникального идентификатора, который наносится на пачку (третий квартал), усовершенствование нормативно-правового обеспечения контроля над оборотом оборудования для промышленного производства табачных изделий (второй квартал).

Помимо этого в планах правительства внедрить криминальную ответственность за незаконное перемещение табачных изделий через границу (второй квартал) и ограничить количество табачных изделий, которые не подлежат письменному декларированию при вывозе или пересылке через границу (второй квартал).

Планируется также усовершенствовать нормативно-правовые акты в сфере оборота табачных изделий с целью прекращения деятельности организованных преступных группировок (четвертый квартал).

Теги: #оборот #табачные_изделия #кабмин
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