Глава Минэкономики считает конкурентной ситуацию на рынке нефтепродуктов Украины

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов считает конкурентной ситуацию на рынке нефтепродуктов страны.

"По моему субъективному мнению, рынок является конкурентным, и цены снижаются", - сказал он пресс-конференции в Киеве в среду.

Министр отметил, что если на начало января 2019 года средняя цена на бензин А-95 в Украине составляла 28,6 грн/литр, то на начало января 2020 года она снизилась до 27,2 грн/литр, а на конец этого месяца составляет уже 26,55 грн/литр.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский в конце декабря 2019 года на совещании с представителями компаний-участниц топливного и нефтегазодобывающего рынка обсудил снижение цен на топливо на украинских АЗС, детенизацию рынка и призвал сети АЗС "более активно отреагировать на укрепление курса и соответственно уменьшить цену на бензин".