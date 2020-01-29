Кабмин согласовал увольнение главы "Укрзализныци" Кравцова, будет объявлен новый конкурс – Гончарук
Кабинет министров Украины согласовал увольнение главы "Укрзализныци" Евгения Кравцова.
"Мы сегодня согласовали увольнение руководителя "Укрзализныци". Это важный шаг для перезагрузки такой крупной государственной компании", - заявил премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге по итогам заседания Кабмина в Киеве в среду.
При этом он не уточнил, переведен ли Кравцов на работу в Мининфраструктуры, в то же время сообщив, что будет объявлен новый конкурс.
Ранее появилась информация о том, что набсовет АО "Укрзализныця" согласовал увольнение главы компании Кравцова с занимаемой должности.
Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник, близкий к управляющему органу, набсовет "Укрзализныци" рассматривал два варианта решения: перевод на работу в Мининфраструктуры (по заявлению Кравцова) и расторжение контракта по инициативе набсовета.
Министр инфраструктуры Владислав Криклий 27 января заявил, что набсовет компании рассмотрит вопрос увольнения Кравцова "в ближайшее время", проведя серию заседаний по этому вопросу.
В то же время Криклий сообщил, что ему пока не известны желающие занять пост главы "Укрзализныци". "Кандидаты на эту должность пока не известны", - сказал он.