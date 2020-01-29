Экономика

13:31 29.01.2020

Минцифры изучает возможность введения налоговых льгот по типу IP-Box для IТ и высокотехнологического производства

2 мин читать
Минцифры изучает возможность введения налоговых льгот по типу IP-Box для IТ и высокотехнологического производства

Министерства цифровой трансформации Украины предлагает отрасли ввести специальный льготный режим IP-Box(Intellectual Property Box), позволяющий снизить налоговую нагрузку на компании, создающие и использующие объекты интеллектуальной собственности (патенты, программное обеспечение и т.п.), в том числе для IТ-компаний.

"Мы продолжаем искать оптимальную форму налогообложения, готовы предложить для обсуждения другой формат, который создаст комфортные условия не только для IТ-отрасли, но и для работников всех креативных и наукоемких сфер - режим IP-Box", - сообщило министерство на сайте, отметив, что такой режим уже действует в 19 странах Европы.

Вместо снижения ставки налога на прибыль Минцифры предлагает уменьшить сумму, с которой этот налог нужно уплатить.

"То есть, вместо того, чтобы начислять 18% на всю прибыль предприятия, мы предлагаем начислять его только на сумму без учета расходов на R&D (Research &Developmet). Максимальная скидка может составлять до 80%. То же касается и ЕСВ: режим позволит платить не 22% со всей суммы, направленной на зарплату, а только с суммы, которая останется после расчета скидки", - отмечает Минцифры.

В качестве основной целевой аудитории в министерстве рассматривают: IT-сектор, MedTech, высокотехнологичное производство, AgroTech, FinTech, а также другие отрасли, которые производят интеллектуальную собственность.

В Минцифры предлагают ввести пониженную ставку для предприятий на: доходы от продажи/передачи прав объекта интеллектуальной собственности; платежи по лицензионному договору; а также на компенсацию за нарушение прав интеллектуальной собственности.

"Система абсолютно понятна и привычна для иностранных инвесторов, при этом не требует внедрения новых систем налогообложения. Также она поддерживает предприятия, которые работают как на внешний, так и на внутренний рынок", - считают в ведомстве.

Кроме того, по его мнению, это стимулирует развитие наукоемких предприятий, повысит привлекательность научно-исследовательской деятельности, при этом указанным режимом смогут пользоваться предприятия любых размеров и отраслей.

Как подчеркивают в Минцифры, предложенные изменения не затрагивают 3-ю группу ФЛП. Все, желающие работать как физические лица-предприниматели, и в дальнейшем будут иметь такую возможность без препятствий со стороны государства.

Как сообщалось, в начале 2020 года Минцифры выступило с инициативой относительно налогообложения ІТ. Главный мотив - перевод всех сотрудников отрасли на трудовые отношения. При этом НДФЛ для них предлагается отменить и ввести налог с выручки (3-7% с постепенным повышением в течение пяти лет), а 1,5% военного сбора и 22% ЕСВ предлагается начислять с двух минимальных зарплат.

Теги: #минцифры #налоги #льготы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:00 28.01.2020
"Слуга народа" Гетманцев предлагает Раде обложить в Украине 20%-ым налогом услуги Google, Facebook, Apple, Netflix, Alibaba – законопроект

"Слуга народа" Гетманцев предлагает Раде обложить в Украине 20%-ым налогом услуги Google, Facebook, Apple, Netflix, Alibaba – законопроект

10:39 28.01.2020
Офис генпрокурора сообщил о подозрении в уклонении от уплаты налогов замглавы газового предприятия

Офис генпрокурора сообщил о подозрении в уклонении от уплаты налогов замглавы газового предприятия

18:37 24.01.2020
ЕБА предлагает оставить возможность контрактной формы налогообложения для ІТ

ЕБА предлагает оставить возможность контрактной формы налогообложения для ІТ

10:47 21.01.2020
Минцифры запускает платформу для обучения украинцев цифровым навыкам

Минцифры запускает платформу для обучения украинцев цифровым навыкам

13:31 20.01.2020
Зеленский уверен, что средний бизнес поддерживает решения власти, ведущие к прозрачности процессов

Зеленский уверен, что средний бизнес поддерживает решения власти, ведущие к прозрачности процессов

13:23 20.01.2020
Минцифры объявило о запуске услуги онлайн-регистрации надлежащего пользователя автотранспорта

Минцифры объявило о запуске услуги онлайн-регистрации надлежащего пользователя автотранспорта

14:33 15.01.2020
"Киевстар" поможет Минцифры повышать цифровую грамотность украинцев

"Киевстар" поможет Минцифры повышать цифровую грамотность украинцев

10:09 13.01.2020
Минцифры запустит офлайн-курсы по цифровому образованию для украинцев в библиотеках

Минцифры запустит офлайн-курсы по цифровому образованию для украинцев в библиотеках

10:27 09.01.2020
Гетманцев допускает объединение НДФЛ, ЕСВ и военного сбора в один налог с минимальной ставкой 15%

Гетманцев допускает объединение НДФЛ, ЕСВ и военного сбора в один налог с минимальной ставкой 15%

18:44 03.01.2020
Во Львове налоговая милиция обнаружила склад с импортной одеждой, ввезенной без уплаты налогов

Во Львове налоговая милиция обнаружила склад с импортной одеждой, ввезенной без уплаты налогов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Нафтогаз" в 2019г сэкономил на закупках электроэнергии на открытых аукционах около 52 млн грн

Набсовет "Укрзализныци" согласовал заявление об уходе главы компании с должности, в планах Кравцова – работа в Мининфраструктуры - источник

ПриватБанк выплатил НЗФ 21,8 млн грн по решению суда и подал апелляционную жалобу

Украина и ЕС делают упор на правосудии по мошенничеству в ПриватБанке и возврате активов

Зеркаль стала советником председателя правления "Нафтогаз Украины"

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин согласовал увольнение главы "Укрзализныци" Кравцова, будет объявлен новый конкурс – Гончарук

ЕС направит EUR10 млн на земельную реформу в рамках грантовой поддержки развития сельского хозяйства в Украине

Кабмин решил создать Офис контроля выбросов в атмосферу в Кривом Роге - Гончарук

"Нафтогаз" в 2019г сэкономил на закупках электроэнергии на открытых аукционах около 52 млн грн

"Укрзализныця" хочет отремонтировать двухэтажные поезда Skoda на собственных мощностях

ПриватБанк получил аттестат Госспецсвязи на цифровые ключи для пользования госуслугами со смартфонов

Кабмин решил ликвидировать Крымско-Черноморскую и Азовскую инспекции - Гончарук

Кабмин новой газовой формулой подтвердил справедливость формулы "Роттердам+" – экс-глава НКРЭКУ Вовк

Набсовет "Укрзализныци" согласовал заявление об уходе главы компании с должности, в планах Кравцова – работа в Мининфраструктуры - источник

ПриватБанк выплатил НЗФ 21,8 млн грн по решению суда и подал апелляционную жалобу

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА