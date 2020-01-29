Минцифры изучает возможность введения налоговых льгот по типу IP-Box для IТ и высокотехнологического производства

Министерства цифровой трансформации Украины предлагает отрасли ввести специальный льготный режим IP-Box(Intellectual Property Box), позволяющий снизить налоговую нагрузку на компании, создающие и использующие объекты интеллектуальной собственности (патенты, программное обеспечение и т.п.), в том числе для IТ-компаний.

"Мы продолжаем искать оптимальную форму налогообложения, готовы предложить для обсуждения другой формат, который создаст комфортные условия не только для IТ-отрасли, но и для работников всех креативных и наукоемких сфер - режим IP-Box", - сообщило министерство на сайте, отметив, что такой режим уже действует в 19 странах Европы.

Вместо снижения ставки налога на прибыль Минцифры предлагает уменьшить сумму, с которой этот налог нужно уплатить.

"То есть, вместо того, чтобы начислять 18% на всю прибыль предприятия, мы предлагаем начислять его только на сумму без учета расходов на R&D (Research &Developmet). Максимальная скидка может составлять до 80%. То же касается и ЕСВ: режим позволит платить не 22% со всей суммы, направленной на зарплату, а только с суммы, которая останется после расчета скидки", - отмечает Минцифры.

В качестве основной целевой аудитории в министерстве рассматривают: IT-сектор, MedTech, высокотехнологичное производство, AgroTech, FinTech, а также другие отрасли, которые производят интеллектуальную собственность.

В Минцифры предлагают ввести пониженную ставку для предприятий на: доходы от продажи/передачи прав объекта интеллектуальной собственности; платежи по лицензионному договору; а также на компенсацию за нарушение прав интеллектуальной собственности.

"Система абсолютно понятна и привычна для иностранных инвесторов, при этом не требует внедрения новых систем налогообложения. Также она поддерживает предприятия, которые работают как на внешний, так и на внутренний рынок", - считают в ведомстве.

Кроме того, по его мнению, это стимулирует развитие наукоемких предприятий, повысит привлекательность научно-исследовательской деятельности, при этом указанным режимом смогут пользоваться предприятия любых размеров и отраслей.

Как подчеркивают в Минцифры, предложенные изменения не затрагивают 3-ю группу ФЛП. Все, желающие работать как физические лица-предприниматели, и в дальнейшем будут иметь такую возможность без препятствий со стороны государства.

Как сообщалось, в начале 2020 года Минцифры выступило с инициативой относительно налогообложения ІТ. Главный мотив - перевод всех сотрудников отрасли на трудовые отношения. При этом НДФЛ для них предлагается отменить и ввести налог с выручки (3-7% с постепенным повышением в течение пяти лет), а 1,5% военного сбора и 22% ЕСВ предлагается начислять с двух минимальных зарплат.