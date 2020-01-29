Экономика

13:27 29.01.2020

ЕС направит EUR10 млн на земельную реформу в рамках грантовой поддержки развития сельского хозяйства в Украине

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ЕС направит EUR10 млн на земельную реформу в рамках грантовой поддержки развития сельского хозяйства в Украине

Грантовая поддержка Европейского союза для развития сельского хозяйства и малых фермерских хозяйств в Украине предусматривает EUR26 млн, из которых EUR10 млн будет направлено на земельную реформу.

Согласно документам к соглашению, который имеются в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина", на реформу в сфере развития сельских территорий планируется выделить EUR8 млн, на поддержку малых фермерских хозяйств – EUR7,5 млн. Остальные EUR0,5 млн планируется потратить на аудит, проверку расходов и информационное взаимодействие, а также на обеспечение публичности.

Поддержка земельной реформы в рамках Соглашения будет осуществляется под непрямым управлением Всемирного банка.

Период выполнения Соглашения – 108 месяцев со дня вступления его в силу.

Как сообщалось, Правительство Украины и Европейская комиссия подписали 28 января в Брюсселе Соглашение о поддержке развития сельского хозяйства и малого фермерства в Украине на сумму EUR26 млн.

В пояснительной записке к документу указано, что целью подписания данного Соглашения является привлечение помощи ЕС для содействия развития "более инклюзивного и конкурентоспособного аграрного сектора, ориентированного на рост и устойчивое развитие малых и средних фермерских хозяйств и малых и средних предприятий".

Отмечается, что эта помощь ЕС будет направлена на поддержку земельной реформы путем объединения Государственного земельного кадастра и Государственного реестра имущественных прав, реформы учреждений и системы землепользования. Кроме того, эти средства будут способствовать проведению институционных и отраслевых реформ в сфере сельского хозяйства и развития сельских территорий.

Кроме того, эти средства будут направлены на "укрепление целевой цепочки стоимости в сельском хозяйстве и обеспечение доступа малых фермерских хозяйств к финансированию путем введения грантовых программ".

Теги: #ес #реформа #земля #финподдержка
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