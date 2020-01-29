Кабмин решил создать Офис контроля выбросов в атмосферу в Кривом Роге - Гончарук

Кабинет министров Украины намерен создать в Кривом Роге Офис контроля выбросов в атмосферу, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Государство будет контролировать уровень загрязнения воздуха и выбросов в атмосферу", - написал Гончарук на своем Telegram-канале в среду.

По словам премьера, создание такого Офиса - это лишь первый шаг на пути к реформе экологического контроля, так как специалисты и сотрудники лаборатории Офиса будут сопровождать и направлять проверки крупнейших предприятий, осуществляющих выбросы в атмосферу.

Отмечается, что Офис контроля выбросов в атмосферу будет собирать информацию и осуществлять экологический контроль в наиболее сложных промышленных регионах Украины.