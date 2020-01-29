"Нафтогаз" в 2019г сэкономил на закупках электроэнергии на открытых аукционах около 52 млн грн

Повышение конкуренции на рынке электроэнергетики позволило НАК "Нафтогаз" сэкономить свыше 52 млн. грн на закупках электроэнергии, или более 18,5% запланированных на закупку средств.

"В прошлом году увеличение количества поставщиков позволило нам сэкономить (то есть заработать) на закупках электроэнергии больше 52 млн грн. Этот результат стал возможным благодаря эффекту масштаба закупок и увеличению количества поставщиков", – сообщила компания в Facebook 28 января вечером.

При этом показатель экономии средств составил свыше 18,5%, – подчеркнули в НАК.

Как отметили в "Нафтогазе", ситуация на электроэнергетическом рынке является еще одним подтверждением тому, что связанная с развитием конкуренции реформа рынка газа создаст дополнительные ценности для участников и потребителей.

Как сообщалось, согласно постановлению Кабмина №17 от 24 января, "Нафтогаз" устанавливает цену природного газа по спецобязательствам (ПСО) на январь-апрель 2020 года исходя из котировок на хабе TTF, плюс разница (спрэд) в уровне цен на TTF и границе Украины, плата за вход в украинскую ГТС и торговая наценка.

Механизм ежемесячного ценообразования на газ в рамках ПСО будет действовать до 1 мая 2020 года, а после этой даты рынок поставок газа бытовым потребителям станет конкурентным, отметил глава Минэкоэнерго Алексей Оржель.