"Укрзализныця" хочет отремонтировать двухэтажные поезда Skoda на собственных мощностях

АО "Укрзализныця" (УЗ, Киев) изучает возможность проведения капитального ремонта электропоездов EJ675 Skoda City Elephant на собственных мощностях, сообщила пресс-служба компании в среду со ссылкой на члена правления УЗ Франтишека Буреша.

Он напомнил, что "Укрзализныця" приобрела указанные двухэтажные поезда перед чемпионатом Европы по футболу в 2012 году. Сначала они ходили на маршрутах Харьков/Донецк - Симферополь, а после 2014 года были переведены на маршруты Киев-Харьков/Тернополь. Однако, по словам Буреша, каждый из этих поездов уже проехал 1,3 млн км с 2012 года и с 2018 года уже не работают из-за технических неисправностей. В настоящее время эти поезда находятся в одном из депо Киева, ожидая капитального ремонта.

Член правления также сообщил, что в течение последних нескольких лет "Укрзализныця" неоднократно открывала процедуры проведения тендеров на услуги по капремонту этих поездов, однако получала неожиданно дорогие предложения от всех международных участников торгов, поскольку все они намеревались осуществить полный объем ремонтных работ за рубежом.

"Я категорически против того, чтобы компания платила 200 млн грн иностранным компаниям, имея при этом собственные мощности по ремонту локомотивов в Запорожье. В Украине есть комплектующие, запчасти и главное - очень квалифицированные производители как на предприятиях, входящих в состав АО "Укрзализныця", так и в других отечественных компаниях. Помочь нам реализовать такой важный проект капитального ремонта электропоездов EJ675 должны именно украинские производители", - цитирует пресс-служба Франтишека Буреша.

Он также сообщил, что специалисты компании уже подготовили соответствующие расчеты, а также предварительный анализ технико-экономического обоснования такого ремонта.

"Уверен, если мы убедим Skoda поделиться своими чертежами, технологиями ремонта и ключевыми компонентами, мы сможем отремонтировать поезда здесь, в Украине", - резюмировал Буреш.

Ранее глава УЗ Евгений Кравцов сообщал, что за 2020 год компания хочет отремонтировать 300-500 вагонов.