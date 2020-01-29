ПриватБанк получил аттестат Госспецсвязи на цифровые ключи для пользования госуслугами со смартфонов

Государственный ПриватБанк (Киев) и его автоматизированный центр сертификации ключей (АЦСК) получили аттестат соответствия системы защиты информации от Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, сообщила пресс-служба финучреждения в среду.

Согласно сообщению, сертификация сервиса является заключительным этапом запуска технологии облачной квалифицированной электронной подписи для граждан, которую планируют внедрить в первом квартале 2020 года.

"Получение аттестата завершает комплекс работ по созданию уникальной системы удаленного доступа к цифровым ключам через smart устройства. Новый сервис позволяет отказаться от необходимости физического присутствия для получения электронной подписи, ношения и хранения секретных ключей на токенах или Smart-картах и является универсальным решением, которое исключает проблему совместимости устройств, операционных систем, платформ, языков разработки и сред использования", - цитирует пресс-служба ПриватБанка члена правления финучреждения Андрея Гриценюка.

Отмечается, что запуск облачной электронной подписи с безопасным доступом к личному ключу через мобильное приложение Smart-ID упростит пользование электронными услугами, подписание документов с помощью любого смарт-устройства, а также расширит возможности приложения госуслуг "Дия" и систем онлайн банкинга.