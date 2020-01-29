Кабмин новой газовой формулой подтвердил справедливость формулы "Роттердам+" – экс-глава НКРЭКУ Вовк

Находящийся в розыске по обвинениям НАБУ за формулу ценообразования на уголь "Роттердам+" экс-глава Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Дмитрий Вовк считает, что правительство своим постановлением от 24 января этого года о формуле ценообразования на газ для "Нафтогаза Украины" фактически подтвердило справедливость "Роттердам+".

"Роттердам+" в газе быть! Меня нет в Украине, но "дело" мое живет. Теперь цена на газ, добытый в Полтавщине, считается как на привезенный из Голландии", – написал Вовк в Facebook.

По его словам, формула в постановлении правительства по газу построена на применении того же импортного паритета на уровне "хаб плюс логистика", что и утвержденная в его каденцию НКРЭКУ формула "Роттердам+".

"P.s.: привет НАБУ", – подытожил свой пост находящийся за пределами Украины экс-глава энергорегулятора.

Согласно постановлению Кабмина №17 от 24 января, "Нафтогаз" устанавливает цену природного газа по спецобязательствам (ПСО) на январь-апрель 2020 года исходя из котировок на хабе TTF, плюс разница (спрэд) в уровне цен на TTF и границе Украины, плата за вход в украинскую ГТС и торговая наценка.

По сообщению "Нафтогаза", определенная по новой формуле цена газа для нужд населения и производителей тепла в январе 2020 года составляет 4,65 грн/куб. м (без НДС, транспортировки магистральными и распределительными газопроводами и наценки газсбытов). Это на 25% меньше, чем в январе 2019 года (6,26 грн/куб. м), но на 8,7% больше, чем в декабре 2019 года (4,277 грн/куб. м).

Механизм ежемесячного ценообразования на газ в рамках ПСО будет действовать до 1 мая 2020 года, а после этой даты рынок поставок газа бытовым потребителям станет конкурентным, отметил глава Минэкоэнерго Алексей Оржель.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в рамках расследования уголовного производства по "Роттердам+" в августе 2019 года уведомило о подозрении ряд лиц, включая экс-главу Вовка, экс-члена комиссии Владимира Евдокимова, советника директора "ДТЭК Востокэнерго" Бориса Лисового и генерального директора "ДТЭК Сети" Ивана Гелюха. Подозреваемым вменяется злоупотребление служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц с целью получения неправомерной выгоды для других юридических лиц вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины). Вовк был объявлен в международный розыск в ноябре 2019 года.

В конце апреля 2016 года НКРЭКУ начала применение нового порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены (ОРЦ) на электроэнергию, которая влияет на установление тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей (постановление №289 от 3 марта 2016 года). Порядок, в частности, определяет цену угля по формуле "стоимость в порту Роттердам (API2) плюс стоимость доставки в Украину".