Экономика

10:51 29.01.2020

ПриватБанк выплатил НЗФ 21,8 млн грн по решению суда и подал апелляционную жалобу

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ПриватБанк выплатил НЗФ 21,8 млн грн по решению суда и подал апелляционную жалобу

Государственный ПриватБанк в среду выплатил Никопольскому заводу ферросплавов (НЗФ, Днепропетровская обл.) 21,8 млн грн, выполнив решение Хозяйственного суда Киева от 17 декабря 2019 года, говорится в пресс-релизе банка.

Согласно сообщению, в то же время банк подал апелляционную жалобу на решение суда, считая решение суда первой инстанции неправомерным, а действия организаторов пикета очередной попыткой давления на банк.

"Исполнение решения суда первой инстанции делает абсолютно безосновательным проведение массового пикета "сотрудников" завода, который продолжается с сентября-2019 перед центральными офисами банка в Днепре и Киеве. Протесты были призваны помешать нормальной жизнедеятельности банка и оказать давление на сотрудников и клиентов ПриватБанка", - говорится в сообщении.

Участники пикетов прибегают к целенаправленным действиям, провоцируя конфликты с работниками банка, блокируя проезды и выезды из офисов банка и препятствуя нормальной работе офиса, говорится в сообщении. В целом, по фактам нарушения правопорядка участниками протестов полицией зарегистрировано 134 обращения от работников банка и других граждан.

Как сообщалось, до национализации ПриватБанка НЗФ выступил поручителем по кредиту рефинансирования, который Национальный банк Украины (НБУ) выдал ПриватБанку. В мае 2018 года НБУ подал в Хозяйственный суд Днепропетровской области исковое заявление об обращении взыскания на движимое имущество, принадлежащее НЗФ. Это имущество было передано в залог в качестве обеспечения обязательств ПриватБанка по кредиту рефинансирования.

Хозсуд Днепропетровской области 28 августа 2019 года утвердил мировое соглашение между НБУ и НЗФ, инициатором которого выступил последний. Согласно мировому соглашению, НЗФ обязался погасить задолженность ПриватБанка по кредиту рефинансирования в сумме, равной рыночной стоимости залогового имущества, на которое НБУ обращал взыскание в этом процессе. Погасить всю сумму обязательств в размере 21 млн грн по соглашению предприятие имело возможность в течение 12 месяцев равными частями без комиссии. Вместе с тем уже 6 сентября 2019 года завод досрочно выполнил обязательства перед НБУ по мировому соглашению.

Как сообщалось, в сентябре 2019 года работники НЗФ начали пикетировать главный офис ПриватБанка в Днепре, а в ноябре-декабре прошлого года принимали участие в митингах под стенами НБУ в Киеве.

Совладельцами НЗФ являются экс-акционеры ПриватБанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение Нацбанка и бывших акционеров ПриватБанка, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Теги: #нзф #приватбанк #суд
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