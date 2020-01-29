Экономика

10:13 29.01.2020

Зеркаль стала советником председателя правления "Нафтогаз Украины"

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Зеркаль стала советником председателя правления "Нафтогаз Украины"

Экс-заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль назначена советником председателя правления НАК "Нафтогаз Украины", сообщила пресс-служба НАК.

"В "Нафтогазе" в сферу ее деятельности будут входить международные отношения, а также поддержка позиции компании в международных судебных и арбитражных процессах, в частности относительно захваченных Россией активов группы "Нафтогаз" в АР Крым", - говорится в сообщении.

Зеркаль была назначена на должность заместителя министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции 21 августа 2014 года. Она также является агентом Украины по делу "Украина против РФ", которое рассматривается в Международном суде ООН (Гаага).

Имеет 25-летний опыт работы юристом в частном и государственном секторе (Министерстве иностранных дел Украины и Министерстве юстиции Украины). Она является автором украинской методологии адаптации законодательства к стандартам ЕС, выполнила ряд научных работ по вопросам сравнительного анализа украинского законодательства.

В течение двух лет Зеркаль была вовлечена в работу украинской команды в переговорах о продолжении транзита российского газа в Европу после 2019 года.

Теги: #нафтогаз #газ #зеркаль
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