Экономика

19:29 28.01.2020

Европейские рынки акций завершили торги в плюсе, несмотря на опасения из-за коронавируса

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Европейские рынки акций завершили торги в плюсе, несмотря на опасения из-за коронавируса

Фондовые индексы стран Западной Европы выросли по итогам торгов во вторник после существенного падения накануне.

Трейдеры следили за развитием ситуации в Китае в связи с эпидемией пневмонии, вызванной новым коронавирусом, а также оценивали финансовые результаты ряда европейских компаний, опубликованные во вторник.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов вырос на 0,84% и составил 417,56 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 поднялся на 0,93%, германский DAX - на 0,9%, французский CAC 40 - на 1,07%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 прибавили 2,61% и 1,26% соответственно.

В центре внимания трейдеров остается ситуация в Китае в связи с эпидемией пневмонии, вызванной новым коронавирусом. По последним данным, в КНР им заразились свыше 4,5 тыс. человек, более 100 человек погибли. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в таких странах, как Таиланд, Австралия, Сингапур, Япония, США, Малайзия, Германии и Франция.

В Европе инвесторы также следят за процессом выхода Великобритании из ЕС, который завершится 31 января, после чего начнется 11-месячный переходный период. В этот период Лондон и Брюссель планируют договориться об условиях торгового соглашения. В понедельник главный переговорщик от ЕС Мишель Барнье заявил, что "цель ЕС заключается в создании тесного экономического партнерства, основанного на равных условиях".

Лидером роста по итогам торгов во вторник стал Swedbank, прибыль которого в четвертом квартале 2019 года превзошла ожидания аналитиков. Котировки ее акций выросли на 8,13%.

Акции производителей запчастей и автокомпонентов подорожали на новостях о том, что американская BorgWarner Inc. приобретет британскую Delphi Technologies Plc. Бумаги французского производителя автокомпонентов Faurecia прибавили 3,18%, скандинавского производителя автомобильных шин Nokian Renkaat - 3,51%.

Котировки акций французской сервисной компании Edenred SA выросли на 3,66%, после того как банк Oddo BHF повысил рекомендацию для акций компании с "нейтральной" до "покупать".

Стоимость бумаг ирландская бюджетной авиакомпании Ryanair Holdings Plc повысилась на 0,85%. По информации агентства Bloomberg, Ryanair планирует изменить летнее расписание из-за запрета эксплуатации самолетов Boeing 737MAX. Авиакомпания также может сократить штат.

Лидером падения стал англо-чешский разработчик ПО Avast Plc. Акции компании по итогам торгов подешевели на 9,01% после появления в СМИ сообщений о том, что Avast продавала данные своих пользователей.

Акции нидерландской Royal Philips NV подешевели на 2,08% после публикации финансовых результатов компании за четвертый квартал 2019 года. Компания сократила чистую прибыль на 17%, но увеличила выручку, однако оба показателя не оправдали ожиданий экспертов. Чистая прибыль в октябре-декабре составила 556 млн евро по сравнению с 673 млн евро за аналогичный период 2018 года. Квартальная выручка увеличилась до 5,96 млрд евро с 5,59 млрд евро.

Теги: #торги #европа #акции #итоги
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