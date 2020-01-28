Набсовет РВС Банка прекратил полномочия председателя правления - владельца 99% акций банка Стецюка

Наблюдательный совет РВС Банка (Киев) принял решение о прекращении полномочий председателя правления Александра Стецюка, который владеет 99% акций финучреждения, с 27 января по соглашению сторон, говорится в сообщении банка в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Согласно сообщению, соответствующе решение набсовет принял 24 января.

Банк уточнил, что исполняющей обязанности предправления РВС банка набсовет назначил зампреда правления Оксану Котляревскую.

В течение последних пяти лет Котляревская работала советником предправления РВС Банка, директором департамента ценных бумаг и депозитарной деятельности и департамента клиентской поддержки Дельта Банка, директором департамента развития розничного бизнеса банка "Контракт", а также советником председателя Государственной судебной администрации Украины.

Как сообщалось, на собрании акционеров РВС Банка, которое состоится 27 февраля, планируется рассмотрение вопроса о назначении экс-народного депутата Руслана Демчака на должность главы набсовета финучреждения вместо Ирины Гаврильчук.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц 26 августа 2015 года продал ООО "УБГ" корпорации UBG переходной РВС Банк, который был создан на базе неплатежеспособного Омегабанка.

Нацбанк Украины в начале ноября 2016 года отменил статус переходного для РВС Банка, утвердил его устав и выдал полную банковскую лицензию.

В августе 2018 года 100% акций РВС Банка перешло от УБГ напрямую к Стецюку, а в декабре 2019 года Демчак года купил менее 1% акций РВС Банка.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2019 года по размеру чистых активов РВС Банк занимал 56-е место (1,049 млрд грн) среди 76 действовавших финучреждений.