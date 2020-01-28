Глобальные компании приостанавливают часть операций в Китае из-за коронавируса, пытаются защитить сотрудников

Глобальные усилия по сдерживанию распространения нового коронавируса активизировались, так как число подтвержденных случаев заражения в Китае уже превысило 4,5 тыс., а случаев летального исхода достигло 106.

Вспышка пневмонии, возбудителем которой стал ранее неизвестный коронавирус, началась в китайском Ухане, и к настоящему времени случаи заболевания зафиксированы в таких странах, как Таиланд, Австралия, Сингапур, Япония, США, Малайзия, Германия и Франция.

США повысили оценку уровня опасности для поездок в КНР до максимального уровня и готовятся эвакуировать граждан из Уханя, сети ресторанов и кофеен, а также ритейлеры, приостанавливают работу своих точек в китайских городах, и многие крупные корпорации принимают меры для защиты персонала в Азии.

McDonald's еще в пятницу заявила о закрытии ресторанов в пяти городах КНР, включая Ухань, где была приостановлена работа общественного транспорта. Starbucks сообщила о закрытии ряда кофеен, отметив, что сотрудничает со службами здравоохранения Китая, чтобы защитить своих сотрудников и клиентов.

Fast Retailing, владелец бренда Uniqlo, а также шведская сеть Hennez & Mauritz, приостановили работу магазинов в ряде городов КНР.

Коворкинговая компания WeWork во вторник объявила, что 55 ее офисных пространств в КНР будут временно закрыты, посоветовав использующим их сотрудникам работать дома.

Facebook, японская Shiseido и ряд других компаний ввели ограничения на посещение сотрудниками Китая без необходимости, автопроизводители Nissan, Honda и Groupe PSA эвакуируют сотрудников из Уханя, круизный оператор Carnival отложил девять круизных рейсов, которые должны были начаться в Китае в период с 25 января по 4 февраля.

Apple заявила во вторник, что распространение вируса может негативно сказаться на ее цепочке поставок, поскольку именно китайские производители занимаются сборкой iPhone. "Возможность возникновения проблем с поставками станет поводом для беспокойства в случае введения ограничений для производственных хабов Foxconn и других компаний", - говорится в сообщении Apple.

Глобальные банки, включая Credit Suisse, Morgan Stanley, Standard Chartered, UBS, BNP Paribas и Citigroup, требуют от гонконгских сотрудников, посещавших материковый Китай в последнее время, не появляться в офисе, по меньшей мере, в течение 14 дней, сообщает агентство Bloomberg.

Каждый, кто имеет какие-либо симптомы заражения, должен работать из дома и не сможет выйти на работу без заключения врача, говорится в служебной записке, распространенной среди сотрудников Credit Suisse. Многие банки, в том числе Goldman Sachs, вводят ограничения на посещение сотрудниками Китая.

Тем временем, фонд Билла и Мелинды Гейтс объявил о выделении $10 млн на борьбу с коронавирусом. Половина этой суммы предназначена для Китая, сообщил фонд в Twitter. Деньги будут направлены, помимо прочего, на мероприятия по выявлению заболевших, разработку методов лечения и вакцин.

Германская Bayer направит медикаменты и денежные средства на общую сумму порядка 1,5 млн евро на поддержку населения, пострадавшего в результате вспышки пневмонии в Китае, сообщила компания.