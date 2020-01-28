Экономика

18:03 28.01.2020

Украина рассчитывает на получение €500 млн 2-го транша макрофинпомощи ЕС в I кв.-2020 года

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Украина рассчитывает на получение €500 млн 2-го транша макрофинпомощи ЕС в I кв.-2020 года

Премьер-министр Алексей Гончарук рассчитывает на получение Украиной €500 млн 2-го транша макрофинпомощи Европейского Союза в первом квартале 2020 года.

"Этот второй транш может быть получен в первом квартале этого года, в ближайшее время, в ближайшее недели-месяца", - сказал Гончарук на совместном брифинге с исполнительным вице-президентом Европейской Комиссии Валдисом Домбровскисом во вторник в Брюсселе.

Премьер подчеркнул, что Европейский Союз подтвердил, что Украина выполнила все условия для получения второго транша макрофинансовой помощи в размере €500 млн.

В свою очередь, по словам Домбровскиса, оценка Европейской комиссии "состоит в том, что все условия, которые были связаны с выделением второго транша нынешней программы макрофинансовой помощи, были выполнены".

"Мы в Европейской комиссии уже начали внутреннюю процедуру с тем, чтобы подготовить выделение средств", - констатировал он.

В то же время, исполнительный вице-президент отметил, что выделение этого транша также связано с программой МВФ, однако и в этом направлении, как заверил его украинский премьер, есть продвижение.

"Это (выделение транша – ИФ) будет возможным в первом квартале этого года", - заверил европейский представитель.

Отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина" о возможной новой программе макрофинансовой помощи Украине, Домбровскис сказал: "Что касается новой программы, то преждевременно начинать обсуждать, какими могут быть следующие шаги и следующая программа макрофинансовой помощи. Я думаю, что первый шаг, который нужно сделать – это завершить уже существующую программу, получить второй транш, и уже потом обсуждать, какими будут последующие шаги".

Теги: #ес #гончарук #финпомощь #кабмин
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